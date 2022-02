Knokke-Heist herdenkt wijlen burgemeester Leopold Lippens met korte, ingetogen plechtigheid

Op zaterdag 19 februari is het precies één jaar geleden dat wijlen burgemeester graaf Leopold Lippens overleed. Door storm Eunice werd het een korte, ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden aan het Burgemeester Graaf Lippenspark met enkel het college van burgemeester en schepenen en zoon Valery Lippens als stille getuigen.

In samenspraak met de familie wilde het gemeentebestuur het overlijden op gepaste wijze herdenken. Alleen gooide het stormweer roet in het eten. Onlangs riep men alle inwoners en basisscholen in Knokke-Heist op om papieren bloemen te maken. Bedoeling was die vanaf vrijdag 18 februari te plaatsen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark ter hoogte van de plataan en het herdenkingsbord van de familie Lippens.

Strandbloemen

Storm Eunice gooide roet in het eten. Het gemeentebestuur vroeg omwille van veiligheidsredenen aan iedereen die strandbloemen heeft gemaakt deze af te geven in het stadhuis op het Alfred Verweeplein. Zaterdagochtend werden die bloemen door het college zelf gepland aan het Burgemeester Graaf Lippenspark. Het gemeentebestuur legde er ook een bloemenkrans neerleggen.

“Vandaag is het 1 jaar dat onze geliefde burgervader Leopold Lippens ons heeft verlaten! Het is een intens en emotioneel jaar geweest, maar we zullen zijn gedachtengoed blijven uitdragen. Bedankt aan de vele mensen voor de mooie gekleurde papieren bloemen”, aldus burgemeester Piet De Groote. (DM)