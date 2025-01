Kimberly (34) is de Krak van Veurne: “Onze dansschool begon met 50 leden en nu tellen we er al 230”

De lezer heeft ook in Veurne beslist: Kimberly Wattier (34) gaat voortaan door het leven als Krak van Veurne. “Dans, creativiteit, communicatie én ondernemen zijn mijn grootste passies. Ik heb een grote ondernemersdroom en met de dansschool kan ik al mijn passies elke dag combineren”, klinkt het.

Kimberly Wattier zette haar eerste danspasjes toen ze amper drie was, en sindsdien is ze nooit meer gestopt. “Ik moet vooral mijn ouders enorm bedanken voor hun steun in het dansparcours dat ik heb afgelegd. Ze hebben ook heel wat kilometers voor mijn sport gereden. In de loop der jaren danste ik bij verschillende dansscholen en werd ik opgeleid in urban (hiphop) en disco. In deze dansdisciplines nam ik in mijn jeugdjaren deel aan wedstrijden, daarna ging ik me meer toespitsen op het volgen van workshops.”

Groot gemis

“Toen ik naar het hoger onderwijs ging in Gent heb ik een danspauze ingelast om mij volledig te kunnen smijten op mijn studies. Het gemis was héél groot, maar nog ik voor mijn danspauze inlaste, had ik al een nieuwe droom vooropgesteld om een eigen danscrew op te richten.”

DynamiCrew

Nadat Kimberly was afgestudeerd is ze er meteen aan begonnen. “In 2013 startte ik met DynamiCrew in Koksijde. In 2018 volgde ik in mijn vrije tijd een dansopleiding van de Vlaamse Trainersschool en Danssport Vlaanderen. In 2019 behaalde ik mijn diploma Initiator Urban Dance. Datzelfde jaar breidde ik DynamiCrew uit naar een dansschool. De dansschool was wel een beredeneerde keuze – ik heb er héél lang over nagedacht. Ik spring graag, maar niet altijd in het diepe. Als ik iets onderneem, wil ik het goed doen. Dat geldt niet alleen voor mijn danspassie, maar ook voor mijn normale job in het dagelijkse leven in de communicatie- en managementsector. Daar merkte ik snel dat ook het sociale aspect voor mij belangrijk was. Na mijn job bij Vrienden der Blinden ging ik aan de slag bij de jeugddienst Koksijde. Een totaal andere wending die op het eerste zicht weinig met communicatie te maken heeft, maar omdat ik als dansdocent al jaren tussen jongeren sta, was er toch een bijzondere link. Het was een bijzonder leerrijke periode, en ik dank het Koksijdse gemeentebestuur voor deze kans!

Lessenaanbod

“Dans, creativiteit, communicatie én ondernemen zijn mijn grootste passies. Ik heb een grote ondernemersdroom. Met de dansschool kan ik al mijn passies elke dag combineren, en dat vind ik fantastisch. In 2019 heb ik met de oneindige en onvoorwaardelijke steun van mijn man Pieter de dansschool opgericht. We zijn begonnen met 50 leden en 4 lessenreeksen. Vanaf 2020 hebben we stap voor stap het lessenaanbod uitgebreid, en was het natuurlijk logisch dat ook het docententeam groeide. Vandaag bieden we met een team van 9 docenten een twintigtal lessenreeksen aan. Onze stijlen: urban (hiphop), modern, ballet en cheerdance, maar we bieden ook kleuterdans, kidsdance en zumba aan. Op dit moment telt de dansschool 230 leden.”

Wie is Kimberly Wattier? Privé Kimberly Wattier (34) is geboren in Veurne. Vorig jaar stapte ze in het huwelijksbootje met Pieter De Ruyck. Hun twee honden Riri en Rollie zijn niet weg te denken uit hun leven. Loopbaan Met haar diploma communicatiemanagement ging ze aan de slag in diverse bedrijven, tot ze ontdekte dat haar hart bij de non-profitsector ligt. Ze werd communicatieverantwoordelijke bij Vrienden der Blinden Koksijde. Sinds 2023 is ze stafmedewerker communicatie bij Inspirant in Oostduinkerke en Aartrijke. Ze baat ook een eigen dansschool uit. Vrijetijd Wandelen, citytrips met Riri en Rollie, gezellig samenzijn met vrienden en familie.