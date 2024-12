KIJK – Maureen Vanherberghen en Dirk De fauw trappen De Warmste Week in Brugge af

Woensdagnamiddag 18 december, om drie over vier, na het radionieuws, mocht de Brugse burgemeester Dirk De fauw samen met zangeres en MNM radiopresentatrice Maureen Vanherberghen De Warmste Week aftrappen.

De Brugse burgemeester en de radiopresentatrice mochten de stekker inpluggen, wat de start betekende van zeven dagen non-stop live uitzendingen vanop ’t Zand in Brugge. Voor het tweede, opeenvolgende jaar is Brugge de gaststad van De Warmste Week. Dirk De fauw uitte bijgevolg voor de micro van Niels Destadsbader zijn fierheid over die tweede keer.

Verzoekplaatjes

Studio Brugge en MNM draaien een week lang verzoekplaatjes. Voor elk plaatje dat je aanvraagt moet je een bedrag storten voor een van de 276 projecten tegen eenzaamheid die De Warmste Week financieel steunt. Als allereerste verzoekplaatje werd ‘Warrior’ van Oscar & The Wolf gedraaid, de groep die maandag de live concerten van DWW muzikaal afsluit. Tenminste als we ere de dj-set van Dimitri Vegas niet bij rekenen.



Er was al heel wat volk opgedaagd voor de start van het evenement. Want de parking onder ’t Zand was al bijna vol, vier uren voor het eerste optreden van Portland. Tussen het publiek ontdekten we voormalig Clubspeler Franky Van der Elst, als fiere opa met zijn kleinkind.

Pommelien en K3

Veel gezinnen met jonge kinderen op ’t Zand woensdag. Het concert van Pommelien Thijs zal daar niet vreemd aan zijn. Dat zal ook donderdagmiddag om 13 uur het geval zijn, want de meidengroep K3 heeft in laatste instantie haar komst naar Brugge aangekondigd. De komende week zijn er elke avond vanaf 19 uur live optredens van Belgische groepen, onder wie de Knokkenaar Brihang. De Schotse groep Franz Ferdinand concerteert zaterdag in Brugge.



De lokale politie heeft ’t Zand voor alle verkeer afgesloten. Er worden maximaal 15.000 toeschouwers toegelaten op Brugges grootste plein, dat voor de gelegenheid glasvrij is. Net als voor risicovolle voetbalwedstrijden.

Openbaar vervoer

De politie raadt de muziekfans aan om met het openbaar vervoer naar Brugge te komen of de randparkings te gebruiken, van waar De Lijn gratis bussen inzet naar ’t Zand. De Warmste Week duurt nog tot en met 24 december, wanneer het totaalbedrag dat ingezameld wordt, publiek gemaakt wordt.