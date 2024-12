KIJK – De Warmste Week van start in Brugge: vanavond schittert Pommelien en K3 last minute nog aan affiche toegevoegd

Vandaag gaat De Warmste Week van start op ‘t Zand in Brugge. Burgemeester Dirk De fauw roept op om het gratis openbaar vervoer te nemen, want vorig weekend zaten de ondergrondse parkings al vol door de koopjesdagen en het lichtfestival Wintergloed. Tijdens het muziekfestival van VRT verwacht Brugge nog meer drukte door de komst van duizenden muziekliefhebbers.

VRT heeft met de hulp van de lokale politie, stad en vele vrijwilligers Brugges grootste plein voorbereid op de komst van maximaal 15.000 muziekliefhebbers. Want woensdag 18 december vanaf 16 uur wordt het officiële startschot van De Warmste Week gegeven, dan start de uitzending op MNM, Studio Brussel, VRT 1 en VRT MAX.

Een week lang zal er live vanop ‘t Zand non-stop uitgezonden worden. Eenzaamheid is dit jaar het thema, er worden duizenden acties opgezet ten voordele van 276 projecten die inzetten op ontmoeting en verbinding, zodat niemand zich hoeft alleen te voelen. Om 18 uur moet ‘t Zand ontvlammen met een magisch muzikaal openingsmoment.

Pommelien en K3

Op de eerste dag wordt al veel volk verwacht, want Pommelien Thijs komt langs. Om 19 uur trapt Portland de week af, om 20 uur is het de beurt aan Meau, om 21 uur schittert Pommelien Thijs en om 22 uur sluiten de dj’s van Back To The 90s&Nillies (ft. 5napback) de openingsavond af.

K3 is onverwacht nog toegevoegd aan de affiche van De Warmste Week. De drie populaire meiden passeren op donderdag 17 december om 13 uur langs ‘t Zand voor een optreden.

Gratis openbaar vervoer

Brugge verwacht een toevloed aan bezoekers tijdens De Warmste Week. Naast de muziekliefhebbers trekken er vele shoppers naar Brugge voor de koopjesdagen en dan zijn er nog de vele dagjesmensen die de Wintergloed-wandeling en de kerstmarkten op de Markt en het Simon Stevinplein bezoeken.

Burgemeester Dirk De fauw vraagt daarom met aandrang om het openbaar vervoer naar en van Brugge te gebruiken. De Lijn zet gratis (avond)bussen in, behalve richting Lissewege en Zeebrugge – tot ergernis van de bewoners van Noord-Brugge.

“Zowel op zaterdag 14 als op zondag 15 december stonden alle ondergrondse parkings en de parking station tegen 14 uur vol”, stelt Dirk De fauw. “De randparkings Steenbrugge, Coiseaukaai, Waggelwater en Vives waren maximaal voor 50 procent bezet. Er blijft dus ruimte op deze parkings en van daaruit is er gratis openbaar vervoer. Zeker in het weekend – zaterdag en zondag – kom je best met het openbaar vervoer naar Brugge. Het koopjesweekend voor Kerstdag valt dan samen met de Warmste week.”

Extra treinen

NMBS versterkt het treinaanbod voor De Warmste Week in Brugge, van 18 tot en met 24 december. Vanuit Brugge rijdt er elke dag een latere trein richting Kortrijk. En op weekdagen wordt de capaciteit versterkt van de reeds bestaande avondtreinen naar Kortrijk.

Richting Brussel, Gent en Leuven vertrekt de laatste trein vanuit Brugge sowieso pas na 23 uur. Richting Oostende is dat pas na 1 uur. Tijdens De Warmste Week zal er ook richting Kortrijk om 23.30 uur nog een trein vertrekken. Deze trein zal stoppen in Zedelgem, Torhout, Lichtervelde, Roeselare, Izegem en Ingelmunster.

Om 16 uur was het dan eindelijk zover. Bekijk de video van de opening hieronder.



