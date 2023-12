Stem Kurt Herman tot Krak van Kuurne

Kurt Herman (56) is al 12 jaar onafgebroken coach bij Kuurne. Eerst trainde hij tien jaar de jeugd tot hij vorig seizoen de overstap maakte naar de eerste ploeg. Die overstap bleek een gouden zet. Dit jaar werd hij kampioen met Eendracht Kuurne, wat niemand de afgelopen 16 jaar is gelukt. “Mijn trainingen zijn hard, maar rechtvaardig.” De goedlachse Kuurnenaar woonde in zijn jeugdjaren in Hulste, maar voor de liefde verhuisde hij naar Kuurne. Gepassioneerd door voetbal schenkt hij Kuurne nu ook een eerste titel en een stapje hogerop naar 3de provenciale. Een echte Kuurnse Krak in zijn vak dus. (TV)

Kurt Herman is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Kurt Herman