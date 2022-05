Stad Menen voorziet drie blokplekken voor studenten

Sinds deze week zorgt de Jeugddienst van Stad Menen voor stille studeerruimtes voor studenten. Het bestuur voorziet dit keer drie locaties: de bibliotheek van Menen, de cafetaria van KSCT Menen op het Vaubanstadion en Hoeve Delaere in Lauwe.

“Studenten kunnen er zeven dagen op zeven terecht vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur. De locaties blijven beschikbaar tot en met 2 juli”, zegt Schepen van jeugd Kasper Vandecasteele.

“De examenperiode brengt altijd spanning en stress teweeg bij de studenten, een stille studeerruimte is dan ook altijd meer dan welkom want niet iedereen kan thuis de nodige stilte vinden. In Rekkem is er geen locatie beschikbaar maar deze studenten zijn uiteraard ook welkom bij een van de drie studeerruimtes die we beschikbaar stellen.”

Op deze manier hoop het stadsbestuur en de Jeugddienst tegemoet te komen aan de nood aan een warme studeerplek voor de studenten.

Studenten kunnen lid worden van de Facebook pagina “Studeren in menen” of “Studeren in Lauwe” waar ze alle informatie terug vinden en eventuele updates.

Alle informatie vind je ook op www.menen.be/jeugd/blokkot.

(WO)