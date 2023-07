Gloednieuwe jeugdsite ‘De Kroon’ blikvanger van Ichtegems jeugdinfrastructuur

De start van de zomervakantie gaat in Ichtegem, het dorp van de Gordienekiekers, niet onopgemerkt voorbij. Na de opening van het vernieuwd speelplein De Bengelberg, opende het lokaal bestuur onder ruime belangstelling op zaterdag 1 juli 2023 officieel de gloednieuwe jeugdsite ‘De Kroon’. Voor burgemeester Lieven Cobbaert en zijn team absolute prioriteit binnen het beleidsplan 2020-2025.

Op de gekende locatie van de buitenschoolse Kinderopvang De Kornuit en de speelpleinwerking Leutegem in de Bruggestraat, naast het recyclagepark en sport- en cultuurcentrum De Klokkenput kreeg de jeugdsite nieuwe glans.

Renovatie en nieuwbouw hand in hand

Het spiksplinternieuwe gebouw biedt vanaf 1 juli opnieuw een onderkomen aan de speelpleinwerking en op 1 september neemt BKO De Kornuit er ook zijn intrek. “Hiervoor werd in het meerjarenplan 2020-2025 een investeringsbedrag van 1.900.000 euro voorzien”, duidt burgemeester Lieven Cobbaert op de officiële opening.

In het najaar van 2021 werden de werken opgestart en het is in de toekomst ook de bedoeling dat Chiro Eernegem, op de jeugdsite er een nieuwe thuis krijgt”, schetst Ichtegems burgemeester verder.

De oude loods van de speelpleinwerking onderging een volledige renovatie. “Er werd een nieuwbouw met drie verdiepingen tegen gebouwd die het kloppend hart van De Kornuit vormt”, pikt Tina Ledaine, schepen van jeugd, in.

“Jeugdsite ‘De Kroon’ is het koninkrijk voor elk kind.”

“We willen zo flexibel mogelijk gebruik maken van de site en daarom hebben we volop ingezet op multifunctioneel ruimtegebruik. Zo zal bijvoorbeeld de kleuterwerking van de Kornuit in de nabije toekomst in de nieuwbouw zitten, terwijl de speelpleinwerking het deel van de loods gebruikt. Wanneer er geen speelpleinwerking is, gebruikt de voor- en naschoolse opvang het deel van de loods.”

Geborgenheid

“We hebben naast al het voorgaande, ook ingezet op de interesses en de verschillende leeftijden van de kinderen”, vult schepen Willy Hosten, bevoegd voor buitenschoolse kinderopvang, aan. “In het deel van de kleuters schenken bieden we grote aandacht aan geborgenheid en kozen we voor warme houtkleuren en een grote lichtrijke speelruimte met veel natuurlijk buitenlicht en een glijbaan.”

“In het deel voor de grotere kinderen en de speelpleinwerking kreeg de site een robuuste afwerking, zodat de kinderen er ongeremd kunnen spelen en zich kunnen uitleven. Er is bovendien een afgesloten tuin voor beide delen.”

Multifunctionele lokalen

In het gebouw zijn verschillende multifunctionele lokalen voorzien die dienen als tienerruimte, crearuimte en animatorenlokaal. “Deze lokalen grenzen aan een groot zonnig balkon”, geeft schepen Willy Hosten nog mee. “Jeugdsite ‘De Kroon’ is het koninkrijk voor elk kind.”

“We zijn verheugd om vandaag ook de naam van de gloednieuwe site officieel bekend te maken: Jeugdsite De Kroon”, kondigt burgemeester Cobbaert aan. “De nieuwe jeugdsite vormt niet alleen een prachtige landmark in de omgeving door de uitgesproken architectuur: de rode bekleding, het prachtige dakterras en de 3-puntige toren die er letterlijk uitziet als een kroon. Op deze locatie zal elk kind zich een kleine prins of prinses wanen. Deze jeugdsite is bovendien de parel aan de kroon van onze jeugdinfrastructuur”, besloot een tevreden Ichtegemse burgervader.

