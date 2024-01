Jean-Pierre Outtier is de Krak van Moorslede: “Heel wat mensen hebben al hun groot hart getoond voor Oekraïne”

Jean-Pierre Outtier werd verkozen tot de Krak van Moorslede. De Dadizelenaar zet zich sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in voor Oekraïense vluchtelingen. “De dankbaarheid die je van hen krijgt, doet echt veel deugd.”

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vluchtten heel wat Oekraïners het land uit. Heel wat onder hen kwamen ook in ons land terecht. Het sein voor Jean-Pierre Outtier om iets voor hen te betekenen. “Ik had daarvoor al aan het Sociaal Huis laten weten dat ik graag als vrijwilliger iets wou doen voor vluchtelingen. Ik ben erg geïnteresseerd in vreemde culturen, maar na een reis in 2018 in Oekraïne heb ik wel een boontje voor het land en zijn inwoners. Het zijn heel erg dankbare en gastvrije mensen.”

Bezoek aan Last Post

Jean-Pierre groeide op in de gemeente Herseaux, vlak bij Moeskroen. Hij was er actief binnen de lokale Chiro en werkte er jarenlang als zelfstandige. “Toen we al in Dadizele woonden, ging ik in Ieper kijken naar de Last Post. Daar kwam ik opnieuw in contact met de mensen van het koor in Herseaux dat verbroederd is met een koor in Oekraïne. Van het één kwam het ander waardoor ik in 2018 in Oekraïne terechtkwam. Een fantastisch land, ik hoop er nog ooit, als de oorlog voorbij is, terug te keren.”

Meer dan inzamelen

De voorbije twee jaar ontfermde Jean-Pierre zich over een twintigtal Oekraïense vluchtelingen. “Op een erg eenvoudige manier eigenlijk. Op sociale media plaatste ik oproepen om materiaal te verzamelen voor de vluchtelingen. Eigenlijk was het wel mooi om te zien dat heel veel mensen iets wilden brengen. Alles is eigenlijk begonnen met vijftien fietsen die ik van tal van mensen kreeg. Daarna volgden tal van andere goederen. Van een bed tot meubels: heel wat mensen hebben hun groot hart getoond. We verzamelden zelf zoveel in dat het moeilijk was om alles te stockeren. Ik nam telkens ook een foto van de goederen zodat de gevers duidelijk wisten waar alles terecht kwam.” De hulp van Jean-Pierre aan de Oekraïners gaat ook verder dan het inzamelen van materiaal alleen. “Hen een lift geven of zaken vertalen zodat ze weer een stapje verder kunnen. Ook voor praktische zaken kan men zeker bij mij terecht.”

Inmiddels voelen verschillende Oekraïners zich al thuis in de gemeente. “De dankbaarheid van velen onder hen is erg groot. Daarom doet het ook zo’n deugd dat we hen konden helpen. Sommigen onder hen zijn inmiddels vrienden geworden. Maar eerlijk, het is ook niet altijd rozengeur en maneschijn. Bij verschillende andere mensen was het echt niet eenvoudig om iets te doen of te kunnen doen. Sommigen komen op hun pootjes terecht, anderen niet. Maar over het algemeen heb ik wel een erg positief gevoel bij dit vrijwilligerswerk.”

koor Cantabile

Jean-Pierre is niet enkel voor de Oekraïense vluchtelingen een helpende hand. Zijn vrouw Rosa zingt in het plaatselijke koor Cantabile. “Wanneer er iets te doen is, kan men ook op mij rekenen. Ik zing zelf niet, maar als er zaken moeten klaargezet worden bijvoorbeeld mag men zeker roepen.”

Bio Jean-Pierre Outtier Privé Jean-Pierre werd geboren op 30 augustus 1957 in Kortrijk. Hij groeide op en woonde lang in het Waalse Herseaux. In 1998 verhuisde hij samen met zijn vrouw Rosa Huyghe naar Dadizele. Jean-Pierre en Rosa hebben één dochter. Zij is de mama van twee kinderen. Loopbaan Jean-Pierre heeft een diploma van hulpboekhouder, maar maakte carrière als vrachtwagenchauffeur en heftruckchauffeur. Jean-Pierre heeft twintig jaar op zelfstandige basis een groothandel in groenten en fruit gerund. Daarna ging hij aan de slag bij Jet Import, distributeur in dranken. Vrije tijd Jean-Pierre is een fervent wandelaar. Zo doorkruiste hij al enkele keren Frankrijk en stapt hij ook vaak GR-routes af.