Ives Desmet is trots op nieuw MTB-parcours in Tielt: “Mountainbiken brengt me avontuur en natuur”

Wie zich op z’n mountainbike wil uitleven, kan dat in het Tieltse sinds kort langs een nieuw parcours, mede zorgvuldig samengesteld door de Tieltse MTB-club 26/9INCH. Voorzitter Ives Desmet is een mountainbiker in hart en nieren.

Met de fiets op de rug een halfuur een heuvel omhoog klimmen, om zo een interessante trail te kunnen rijden. Het is Ives Desmet uit Tielt niet vreemd. Als voorzitter van de Tieltse MTB-club is het mountainbiken een echte passie geworden. Niet enkel voor de sportieve prestatie, maar ook voor alle techniciteit en de levenswijze errond.

Wanneer heb je de liefde voor het mountainbiken ontdekt?

“Ik was toen 13 jaar. Daarvoor baskette ik wel al bij een ploeg, maar mijn liefde voor de natuur en de zoektocht naar avontuur heeft me bij het mountainbiken gebracht. Ik ben het uiteindelijk blijven doen en het is een echte passie geworden Door het mountainbiken heb je soms de kans om op plaatsen te komen die anders nooit opengesteld worden.”

Heb je die passie voor de fiets ook kunnen overzetten op je eigen gezin?

“Ja, toch wel. Ook mijn gezin trekt er heel graag op uit, bijvoorbeeld naar de Alpen of naar Engeland. De fiets gaat dan altijd mee. Daarnaast kan ik in onze club als voorzitter die passie ook delen met onze leden. Samen trekken we dan bijvoorbeeld naar evenementen of wedstrijden.”

Je stond in 2004 mee aan de wieg van de Tieltse mountainbikeclub en neemt al van bij de start het voorzitterschap op je.

“Dat voorzitterschap geeft me de kans om mijn passie door te geven. Mountainbiken is immers te leuk om alleen te doen, het is eigenlijk een echte groepssport. Daarnaast hangt er ook een technisch verhaal aan vast én een bepaalde levenswijze. Die manier van gezond leven deel ik graag met anderen. Intussen telt onze club een zestigtal leden.”

Ik mag dus stellen dat mountainbiken meer is dan trappen alleen?

“Als club zijn we heel bewust bezig met onze omgeving. Het geeft ons de kans om even weg te zijn van de grote drukte en in de natuur samen op zoek te gaan naar de mooie paden, het avontuur en nieuwe ontdekkingen. Ik voel een echte honger naar de fiets en het avontuur, naar het ontdekken van nieuwe ondergronden en het verbeteren van de techniciteit. Het is iets wat ik niet kan missen.”

We hopen nog meer kleine parcours in Tielt te kunnen aanleggen

Wat is voor jou de ultieme mountainbiketocht, als je echt mocht dromen?

“Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat er binnen het mountainbiken verschillende disciplines zijn. Zo heb je cross country, marathon voor lange afstanden, de enduro die inzet op techniciteit en uiteindelijk is er ook de downhill, waarbij je zo snel als mogelijk een helling moet afdalen. Als ik mijn eigen voorkeur mag geven, of mijn droom, dan moet ik eerlijk toegeven dat ik die in oktober al heb mogen beleven. Toen zijn we naar de Pyreneeën geweest, in Noord-Spanje, om daar een Europese wedstrijd op hoog niveau te rijden. We mochten daar enkele dagen volop in de natuur doorbrengen. Eenmalig werden er ook natuurparken opengesteld voor ons, met specifieke moeilijke trails waar niemand anders ooit komt. Dat was een fantastische belevenis.”

Intussen proberen jullie met de MTB-club ook op eigen terrein interessante trails te creëren.

“Het mountainbiken is de laatste jaren geëvolueerd tot een meer technische sport en daar was in Tielt weinig ruimte voor. Uiteindelijk hebben we de vroegere bestaande route de Akspoele volledig hertekend en dat in samenwerking met Sport Vlaanderen, stad Tielt, hun sportdienst en Westtoer. Het resultaat is een mountainbikeroute van 47 kilometer, met een aantal interessante technische zones. Ter hoogte van de Stokerijstraat hebben we daarnaast een braakliggend stuk grond dat we mogen gebruiken als oefenterrein voor een aantal basis skills. Daar kan iedereen gebruik van maken, ook de echte beginners. We hebben dat allemaal eigenhandig aangelegd, een heel deel handmatig en het laatste deel met een geleende graafmachine. Uiteraard ben je dan als voorzitter trots, zeker omdat we met onze leden zo goed kunnen samenwerken. Het is fijn om te zien dat er rondom Tielt dingen gebeuren voor mountainbikers.”

Zijn er nog plannen?

“Sowieso willen we onze jeugd van hun scherm loskrijgen. Zo hebben we een klein parcours aangelegd op de Poelberg, om hen weg van alle verkeer en drukte de kans te geven om zich uit te leven. Dan is het uiteraard spijtig als je daar tegenkanting voelt, zoals nu het geval is. Uiteindelijk zorgt zo’n parcours er immers voor dat er minder aan wildrijden wordt gedaan, wat veiliger is voor wandelaars en andere fietsers. We hopen toch in de toekomst nog meer kleine parcours te kunnen aanleggen, zodat de inwoners van Tielt ook ontspanning kunnen vinden weg van het centrum, in de rand van de stad.” (LDW)