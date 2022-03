Inwoners Zonnebeke veroordelen oorlog in Oekraïne met ingetogen stiltecirkel

Met vooraf een aantal klaagliedjes werd stipt om 19.00 uur op het marktplein van Zonnebeke een stiltecirkel gevormd voor een halfuur.

In een organisatie van het plaatselijke Davidsfonds en de gemeente werd de bevolking opgeroepen om samen in stilte de oorlog in Oekraïne te veroordelen en de vele vluchtelingen een hart onder de riem te steken.

De opkomst was groot met een zeventigtal deelnemers en van iedere deelgemeente waren er inwoners aanwezig wat toch wijst op de betrokkenheid van de lokale bevolking voor het lijden van de burgers hier en aldaar. Er werd van iedereen afscheid genomen onder de tonenvan het Nationale volkslied van Oekraïne op accordeon en een klaaglied op saxofoon.

(ZB)