Inge verzamelt ‘Rugzakjes vol Dromen’ voor Oekraïense kinderen op de vlucht

Rugzak vol Dromen is een initiatief van de Antwerpse kinderpsychologe Wendy de Pree. Het doel is om zoveel mogelijk rugzakken vol leuke spullen in te zamelen voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Toeval wil dat Wendy een jeugdvriendin is van Inge Vanthuyne (45) uit Oostende. Zij gaf zich op als inzamel- en contactpunt voor de actie in haar eigen regio.

In 2015 werd deze actie voor het eerst georganiseerd tijdens de vluchtelingencrisis door de oorlog in Syrië. Nu opnieuw duizenden kinderen moeten vluchten, dit keer uit Oekraïne, besloot Wendy om het initiatief weer in het leven te roepen. Inge leerde Wendy kennen toen ze samen psychologie studeerden aan de KU Leuven. “We zijn al die jaren contact blijven houden. Toen ik met mijn zoon van 11 naar Karrewiet aan het kijken was zag ik dat Wendy opnieuw bezig was met rugzakjes te verzamelen. Ik heb haar meteen gebeld om te vragen hoe ik kon helpen”, vertelt de Oostendse.

Kinderen betrekken

De bedoeling is dat ouders van hier samen met hun kinderen de rugzakjes samenstellen. Die mogen gevuld worden met knuffels, kleurboeken, speelgoed, een tekening, make-up voor tieners… De rugzak moet geschikt zijn om mee naar school te kunnen gaan, de inhoud dient om de kinderen die op de vlucht zijn opnieuw een beetje speelsheid en verbinding te brengen.

De rugzakjes hebben een functioneel én emotioneel nut: naar school gaan en spelen

“Mijn zoon heeft hierdoor het gevoel dat hij toch iets kan voor zijn leeftijdsgenoten in nood. Zelf vind ik het heel belangrijk om hem die waarden mee te geven. Het nieuws over het conflict is overal, kinderen zijn daar meer mee bezig dan je denkt. Ik denk dat er veel zijn die graag willen helpen, maar gewoon niet weten hoe. Deze actie is laagdrempelig én nuttig.” (lees verder onder de Facebookpost)

Er werd een lijst ontwikkeld waar alle items opstaan die je in een rugzak mag steken. Dit om te vermijden dat mensen dit initiatief misbruiken om kapot of vuil speelgoed kwijt te geraken. Wie enkel losse spullen wil doneren, zoals knuffels, mag dat zeker ook doen. Die worden dan gebruikt om rugzakjes op te vullen die iets ontbreken.

Groot rechtvaardigheidsgevoel

Inge had in 3 dagen tijd al 10 rugzakjes verzameld, maar ze hoopt dat dat ze er nog veel meer mag uitdelen.

Inge werkt als directeur patiëntenzorg is het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge, anderen helpen zit dus in haar dna. “Na een oproep van burgemeester Dirk De Fauw heb ik meteen met de andere directies in het ziekenhuis overlegd en beslist om 30 vluchtelingen op te vangen in een afdeling die door verbouwingen leegstaat. De meeste zijn intussen toegekomen. Ik heb best wel een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik kan niet zomaar toekijken als mensen hulp nodig hebben.”

Intussen heel Inge tal van organisaties in de kustregio aangesproken om het initiatief bekend te maken. Via de scholen en lokale besturen probeert ze de ouders én kinderen van hier warm te maken om hun steentje bij te dragen. Via de OCMW’s brengt ze alle opvangplaatsen in kaart waar gevluchte Oekraïense kinderen verblijven. “Ik fungeer eigenlijk als coördinatie- en contactpunt. Iedereen kan bij mij (gevulde) rugzakjes afleveren, ik zorg er dan voor dat ze in de juiste plek bij de juiste personen terechtkomen.”