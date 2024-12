“Ik was doodsbang”: Oscar and the Wolf lastiggevallen na optreden op De Warmste Week

Max Colombie van Oscar and the Wolf is na zijn optreden op De Warmste Week in Brugge lastiggevallen. Dat schrijft de artiest op Instagram. “Er zijn mensen die elke dag met zulke agressie geconfronteerd worden.”

Oscar and the Wolf zette maandagavond ‘t Zand in vuur en vlam. Het plein was helemaal volzet voor zijn optreden op De Warmste Week. Toch houdt de 33-jarige popster een slecht gevoel over aan zijn concert in Brugge.

“Ik wil deze avond niet met een slechte noot eindigen, maar ik moet dit echt kwijt”, schrijft hij op Instagram. “Toen ik me klaarmaakte om te vertrekken na mijn optreden op De Warmste Week, begon een kerel mij uit te schelden. Ik stond aan de auto om te vertrekken, maar hij riep ‘vuile kankerhomo, ik kom je vermoorden’.”

Haat

“Hij werd zo agressief dat hij het hek probeerde open te krijgen, zodat hij tot bij mij zou kunnen geraken. Ik sprong meteen in de auto en vroeg mijn vriend om meteen te beginnen rijden. Ik was echt doodsbang. Gelukkig raakten we tijdig weg.”

De artiest vindt het frappant dat zoiets net tijdens een warm evenement als De Warmste Week gebeurt. “Ik wil iedereen er dan ook van bewust maken dat er mensen zijn die elke dag geconfronteerd worden met zulke agressie”, aldus nog Max Colombie. “Ik ben zo dankbaar dat we vanavond samen vrede, liefde en aanvaarding konden delen. Maar alsjeblieft, laat ons op deze manier blijven samenkomen. De strijd is nog niet gewonnen, maar we zetten elke keer een stapje vooruit.”