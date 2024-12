Terrein De Warmste Week volzet, organisatie raadt af om nog naar ‘t Zand te komen

Het terrein van De Warmste Week in Brugge is maandagavond volzet. Dat heeft de organisatie laten weten bij de start van het concert van Oscar & The Wolf. De organisatie vraagt om niet meer af te zakken naar ‘t Zand in Brugge.

‘t Zand liep maandagavond al snel aardig vol voor het concert van Oscar & The Wolf. Bij de start van het concert om 21 uur was het plein helemaal volzet. De organisatie van De Warmste Week vraagt om de verplaatsing naar ‘t Zand niet meer te maken. “Alle concerten zijn live en integraal te volgen via je radio en in de app van Studio Brussel, MNM en VRT MAX”, klinkt het in een mededeling.

Om 22 uur staat nog een dj-set gepland van Dimitri Vegas.