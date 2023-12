“Iedereen verdient het om op te groeien zonder zorgen”: Julie (25) uit Reninge maakt kerstvlammagneten voor De Warmste Week

Julie Van Eecke (25) uit Reninge maakt houten hartjes die je in de kerstboom kan hangen of met een magneet aan een metalen oppervlak kan bevestigen. De zaakvoerster van Houtbranderie Julie wil op die manier De Warmste Week steunen.

Julie maakte eerder toevallig kennis met brandschilderen toen ze op het internet op zoek was naar een tapasplank. “Plots kwam ik op een site terecht waar ze aan pyrografie deden”, zegt ze. “Het leek me wel leuk om het zelf eens te proberen, dus kocht ik zo’n brandpen. Thuis zocht ik enkele oude planken waarmee ik aan de slag ging.” In oktober 2020 startte ze met Houtbranderie Julie. Het begon met het bewerken van tapasplanken, maar in de loop der jaren breidde ze haar aanbod uit met snijplanken, boomschijven, naambordjes en speelgoedkistjes. “In feite kan je praktisch alles in hout brandschilderen zoals de leuning van een zitbank of een uithangbord”, zegt Julie.

Personaliseren

“Elk jaar maak ik ook iets speciaals voor Kerstmis. Dit jaar zijn dat houten kerstmagneten met kerstquotes zoals Oh deer, happy new year, All I want for christmas is food, You put the merry in my christmas! en Let it snow. Maar het is ook mogelijk om ze te laten personaliseren. De magneten kan je trouwens niet alleen in de kerstboom hangen, maar nadien ook aan de koelkast of op een magneetbord.”

Kerstmagneet

Maar Julie wilde ook iets doen voor De Warmste Week. “Daarom hebben we een variant op de kerstmagneet gemaakt met een vlammetje’”, zegt ze. “Zo willen we alle kinderen en jongeren steunen, want iedereen verdient het om op te groeien zonder zorgen!”

De kerstmagneet ten voordele van de Warmste Week kost vijf euro (+ één euro verzendingskosten) waarvan drie euro naar de Warmste Week gaat. (KVCL)