Ichtegem pakt uit met indoor WK-dorp en handelaarsactie

Het lokaal bestuur van Ichtegem supportert voor de Rode Duivels tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het doet dat met een handelaarsactie in samenwerking met Unizo Ichtegem en Eernegem en een indoor WK-dorp met groot scherm in de polyvalente zaal de Klokkenput. Het bestuur trekt hiervoor 15.000 euro uit.

“In Ichtegem laten we het WK voetbal niet ongemerkt voorbijgaan”, legt schepen Geert Vandaele uit.

Sport- en cultuurcentrum

“Naar het voorbeeld van vorig wereldkampioenschappen nemen we vanuit de gemeente het initiatief om de wedstrijden live uit te zenden op groot scherm. Niet op de markt van Eernegem dit keer, maar indoor, in het sport- en cultuurcentrum De Klokkenput. We starten met de eerste drie poulewedstrijden van de Duivels en zolang ze in Qatar blijven, gaan we ze ook uitzenden.”

“Telkens een halfuurtje voor aanvang van de match openen de deuren van ons indoor WK-dorp. Maximum 800 personen worden toegelaten en de toegang is gratis. De bar wordt uitgebaat door de lokale verenigingen die positief reageerden op onze oproep. Daarmee slaan we dus eigenlijk drie vliegen in één klap. We zorgen ervoor dat de mensen nog eens samen zijn, we volgen de sportieve prestaties van de Rode Duivels en we steunen onze lokale handelaars.”

De handelaarsactie start op 7 november en loopt af op 18 december. Samen met de twee Unizo-afdelingen van Groot-Ichtegem voorziet het lokaal bestuur in een prijzenpot van meer dan 4.000 euro.

Per aankoop bij een van de deelnemende handelaars krijg je een stempel. Je kan je spaarkaart indienen na 10, 20 of 30 stempels en daarmee maak je kans op waardebonnen van 20, 50 tot zelfs 250 euro, te spenderen bij de deelnemende handelaars.”