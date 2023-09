Tot wel 650 euro om het jawoord te geven: zoveel kost trouwen in jouw gemeente

In bijna de helft van de West-Vlaamse gemeenten kan je gratis trouwen voor de wet. Maar dan mag je niet moeilijk doen over het tijdstip. Wie een beetje kieskeuriger is, voelt dat snel in zijn of haar portemonnee en moet in het slechtste geval tot 650 euro betalen voor een burgerlijk huwelijk. Wij vergeleken alle prijzen.

September is traditioneel de laatste maand van het trouwseizoen. De komende weken stappen dan ook nog heel wat koppels in het huwelijksbootje. Maar dat jawoord kost in de ene gemeente opvallend meer dan in de andere, blijkt uit een rondvraag van deze krant.

De inwoners van 31 West-Vlaamse gemeenten hebben geluk: zij kunnen gratis trouwen voor de wet. In dertien van die gemeenten is het burgerlijk huwelijk áltijd gratis: Ardooie, Hooglede, Ieper, Koksijde, Lo-Reninge, Mesen, Middelkerke, Moorslede, Pittem, Ruiselede, Spiere-Helkijn, Veurne en Zonnebeke. In de overige gemeenten hangt het prijskaartje vooral af van het tijdstip waarop je het jawoord wil geven.

Gratis op weekdagen

In de meeste van die gemeenten is een burgerlijk huwelijk gratis op weekdagen, maar betaal je meer om te trouwen buiten de kantooruren. Op zaterdag bijvoorbeeld, een populair moment aangezien tortelduifjes en gasten dan geen vakantie hoeven te nemen. Daarom namen we de kostprijs van een burgerlijk huwelijk op zaterdagvoormiddag als basis voor de kaart bij dit artikel. Slechts in veertien gemeenten kan je op dat tijdstip gratis in het huwelijksbootje stappen. De overige 50 gemeenten rekenen wel een kost aan, van 12,40 euro in Alveringem tot 250 euro in Oostende.

“Op zaterdag trouwen kost in Jabbeke125 euro, maar dan voorzien we wel een pianist en een cadeautje”

De verschillen zijn groot, maar elk bestuur heeft daar zo zijn redenen voor. “Op zaterdag trouwen kost bij ons 125 euro, maar daarvoor krijg je heel wat in ruil”, zegt Frank Casteleyn (CD&V), burgemeester van Jabbeke. “Wij voorzien een pianist die tijdens de plechtigheid de muziek verzorgt. We geven het koppel bovendien een fles champagne met gepersonaliseerde glazen mee als aandenken. Na de ceremonie bieden we ook nog een glaasje aan.”

“In Nieuwpoort vragen we voor een trouw na de voorziene uren 650 euro om de kosten voor de extra uren van het personeel te dekken”

Voor wie bijzondere eisen heeft, kan het prijskaartje nog meer oplopen. Zo betaal je in Zwevegem 175 euro om op zaterdag na 15 uur te trouwen en vragen ze in Wingene 278 euro als je meer dan 50 gasten meebrengt. In Nieuwpoort is trouwen voor de wet gratis tijdens de gewone kantooruren en op zaterdagvoormiddag, maar moet je voor de momenten daarbuiten liefst 650 euro over hebben.

Kosten personeel

“Dat hoge bedrag is vooral om de kosten te dekken van het personeel dat speciaal buiten hun werkuren paraat moet staan om de plechtigheid te verzorgen. We bieden dan ook een glaasje en een hapje aan. Maar niet veel mensen maken hier gebruik van en trouwen dus op de normalere tijdstippen, zoals zaterdagvoormiddag”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

“Voor vrijdagavond en zaterdag bieden we een goedkoper tarief aan om onze huwelijken zoveel mogelijk bij elkaar te kunnen plannen”

Opvallend: in Tielt gaan ze net omgekeerd te werk. Trouwen op vrijdagavond of zaterdag kost er 28 euro, maar op een weekdag tel je liefst 111,50 euro neer. “Dat goedkoper tarief doen we eigenlijk om de huwelijken zoveel mogelijk op vrijdagavond en zaterdag te groeperen. Onze huwelijken gaan ook door in een ander gebouw dan het stadhuis en dan moet dat telkens opnieuw verwarmd en klaargezet worden. Daarvoor moet dan ook telkens personeel voor vrijgemaakt worden en na de dienst bieden zij ook nog een glaasje aan. Daarom willen we dat zoveel mogelijk bundelen. We zien dat de meeste mensen ook dat moment kiezen om dat het makkelijker is om dan vrienden en familie samen te krijgen”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V).

Een trouwboekje is al meer dan een jaar niet langer verplicht, maar toch geven nog 41 West-Vlaamse gemeenten er standaard nog eentje mee met het pasgetrouwde koppel. In 22 andere gemeenten moeten koppels nog zo’n 12,50 (in Veurne) tot soms zelfs 64,20 euro (in Diksmuide) betalen om een trouwboekje te ontvangen.

