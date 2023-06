IN KAART 41 gemeenten blijven trouw aan trouwboekje

In 41 West-Vlaamse gemeenten krijgen koppels bij het huwelijk voor de wet nog steeds een trouwboekje. Ook al is dat boekje nu al een jaar niet meer wettelijk verplicht. In 22 gemeenten kan je tegen betaling een trouwboekje krijgen. Alleen in Deerlijk is het volledig verdwenen.

Even leek het trouwboekje tot de vuilbak gedoemd toen het een jaar geleden zijn wettelijke waarde verloor. Maar toch geven nog 41 West-Vlaamse gemeenten standaard een klein boekje mee aan het pasgetrouwde koppel.

“De digitale huwelijksakte, die voor het huwelijk ondertekend wordt met de identiteitskaart van beide partners telt nu voor de wet. Maar toch is het een romantisch gebaar om het bij het huwelijk voor de wet aan het koppel mee te geven”, zegt Alain De Vlieghe, burgemeester van Zuienkerke (Lijst Burgemeester). “De meeste koppels aanvaarden dat ook met veel plezier. Onlangs hebben we voor Zuienkerke zelfs nog nieuwe trouwboekjes besteld.” (Lees verder onder de kaart)

Van 12,50 tot 64,20 euro

Het trouwboekje is dus alleen ceremonieel. “Het is een mooi aandenken aan hun speciale dag”, vult Frank Casteleyn, burgemeester van Jabbeke (CD&V), aan. “Tijdens het huwelijk voor de wet neem ik met een polaroidtoestel een foto van het koppel en wordt die eerste officiële foto van hen als man en vrouw in het trouwboekje geplakt. Het trouwboekje kan dan ook verder ingevuld worden bij de trouw voor de kerk of bij de geboorte van kinderen.”

“Het trouwboekje blijft wel een romantisch symbool, dat het koppel graag heeft”

22 andere gemeenten bieden wel nog een trouwboekje aan tegen betaling. De keuze ligt dan bij het koppel zelf of ze al dan niet een trouwboekje willen bij hun huwelijk voor de wet. Gemiddeld gezien vragen die West-Vlaamse gemeenten 25,83 euro voor dat trouwboekje. Maar de prijzen kunnen onderling variëren. In Veurne kost het slechtst 12,50 euro, terwijl je in buurgemeente Diksmuide maar liefst 64,20 euro neertelt voor een trouwboekje.

Tot de voorraad strekt

Deerlijk is de enige gemeente waar het trouwboekje volledig verdween. “We laten het bruidskoppel en getuigen wel een ceremoniële akte ondertekenen. Maar het oude trouwboekje geven we niet meer mee”, zegt Claude Croes, burgemeester van Deerlijk (CD&V). In Ichtegem, Moorslede, Pittem, Ruiselede, Spiere-Helkijn wordt er nog een trouwboekje meegegeven zolang de voorraad strekt. Of ze daarna opnieuw boekjes zullen bestellen, is nog niet zeker. (CJ)