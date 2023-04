Briljant voor Willy en Christiane

Willy Carette en Christiane Wybaillie uit de Hinnebilkstraat zijn officieel ontvangen in het gemeentehuis ter gelegenheid van hun 65ste huwelijksverjaardag.

Willy (88) volgde de lagere school in het klooster. Hij was ook één jaar leerling in de gemeenteschool. Na zijn studies in het Sint-Jozefscollege in Izegem trok hij naar de Normaalschool in Torhout, waar hij in 1953 afstudeerde als leraar. Op 1 september 1953 begon Willy als uitzendleerkracht te werken in de gemeenteschool. Hij was ook anderhalf jaar soldaat. Op 16 april 1956 werd hij vast benoemd in de gemeenteschool, waar hij op 1 februari 1988 met pensioen ging. Willy stond voor de klas in alle leerjaren, met uitzondering van het zesde leerjaar. Hij gaf ruim vijftien jaar les aan de leerlingen van het vijfde leerjaar.

Christiane (85) volgde het lager onderwijs in Izegem. Tot ze zestig was, werkte ze thuis als schoenstikster, voor de firma’s Dekimpe en Mareno, beide uit Izegem.

Willy kan zich uren bezighouden met computerwerk. Hij probeert zich ook te verdiepen in fotobewerking. Hij was ook vele jaren actief bij de foto-diaclub, nu foto-digiclub. Christiane vult vaak kruiswoordraadsels in. Vroeger ging het echtpaar regelmatig op reis. Ze reden zelfs nog met de eigen wagen naar Zwitserland. Nu genieten ze van iedere dag. Hebben ze zin om ergens naartoe te gaan, dan doen ze dat.

Sinds donderdag 19 maart 2020 verdween de échte glimlach van hun gezicht, want op die dag stapte hun 31-jarige kleindochter Annelies in Izegem uit het leven. Ook nu nog is het voor het briljanten echtpaar heel moeilijk om dat te verwerken.

Op 11 april 1958 trouwden Willy en Christiane. Ze woonden altijd in de Hinnebilkstraat, en sinds 1961 op een ander huisnummer. Ze hebben twee kinderen: Caroline (°1959, met wijlen Pol Vankeirsbilck, Harelbeke) en Hilde (°1964, getrouwd met Lieven Stroobant, Roeselare). De jubilarissen hebben vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Receptie

Het briljanten echtpaar werd officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis. Burgemeester Kurt Windels, bijgestaan door schepenen Martine Verhamme, Nadine Verheye en Jan Rosseel, bracht hun levensverhaal. Er werden diverse geschenken uitgereikt. Na de gemeentelijke receptie trokken de jubilarissen, samen met de familie, naar restaurant Huyze Delicatesse in Rollegem-Kapelle.

willy.carette@skynet.behilde.carette@gmail.com