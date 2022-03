Hooglede organiseert crisishuisvesting voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Naast het zich vrijwillig aanmelden van enkele inwoners stellen nu ook diverse gemeentebesturen enkele ruimtes vrij om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Hooglede draagt haar steentje bij door vier woongelegenheden voor te behouden als crisisopvang. Daarnaast kunnen burgers zich bij de gemeentebesturen aanmelden met beschikbare plaatsen.

Sinds het begin van de Russische invasie sloegen al meer dan 700.000 inwoners van Oekraïne op de vlucht. Vooral vrouwen en kinderen steken massaal de grens over om het oorlogsgeweld te vermijden. Als reactie, en na de #PlekVrij-oproep van staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V), stellen verschillende gemeenten ruimtes ter beschikking als crisisopvang.

Het gemeentebestuur van Hooglede draagt haar steentje bij door vier woongelegenheden voor te behouden voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. “Twee plaatsen in De Sleedoorn (wijk Sleihage) en twee serviceflats in Residentie Zevekote zullen dienst doen als crisisopvang”, vertelt schepen van Welzijn Dimitri Carpentier (Allen 8830).

“Daarnaast doen we ook een oproep aan onze inwoners om eventueel beschikbare plaatsen voor opvang van vluchtelingen te melden via de gemeentelijke website. Nadien zal de sociale dienst van het OCMW contact opnemen met deze inwoners om de concrete opvangmogelijkheden verder te bespreken.”

Spontane solidariteit

Ook onder meer Ardooie, Lichtervelde en Wielsbeke roepen bewoners op die ruimtes beschikbaar willen stellen om zich aan te melden bij het gemeentebestuur. “Wij verzamelen de adressen en mogelijkheden en sturen die door naar het kabinet van staatssecretaris Mahdi in Brussel”, zegt Ardoois voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst Terry Callens (Groep 82). “Onze crisiswoningen zijn momenteel volzet, dus als gemeente zelf kunnen wij helaas niets aanbieden.”

Wielsbeke lanceerde woensdagnamiddag een oproep via de verschillende sociale media. “Zo kunnen we in kaart brengen wie wat kan voorbehouden als crisishuisvesting. We hebben spontaan al enkele vragen en voorstellen ontvangen van de inwoners. De solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen is groot”, besluit burgemeester Jan Stevens (CD&V).

De lokale besturen verwijzen alle geïnteresseerden door naar de gemeentelijke website en sociale media.