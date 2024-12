Hoog bezoek: Francisco Schuster en dj Hakim Chatar te gast in basisschool De Bever

Dankzij de creativiteit van leerlingen Nils (11) en Cas (8) Dedeurwaerdere, die ten voordele van de Warmste Week op een twintigtal ramen in de Roeselaarse deelgemeente Beveren kersttaferelen tekenden, kreeg basisschool De Bever woensdagochtend het bezoek van zanger en acteur Francisco Schuster en dj Hakim Chatar.

Francisco Schuster, die onlangs nog The Masked Singer won, trekt tijdens De Warmste Week naar verschillende organisatoren van mooie acties ten voordele van de strijd tegen eenzaamheid. Woensdagochtend begon hij er aan in de Roeselaarse deelgemeente Beveren. Daar doken de voorbije dagen op verschillende ramen tekeningen van de broers Nils en Cas Dedeurwaerdere op. “Alles is eigenlijk begonnen toen we vorig jaar van ons oma een stift kregen. Toen maakten we een eerste tekening op haar raam”, aldus Cas en Nils die ook les volgen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) in Roeselare. De broers hadden de smaak helemaal te pakken en maakten daarna nog enkele tekeningen ten voordele van de Warmste Week. “Dit jaar pakken we het nog veel groter aan. We zijn vroeger gestart en maakten uiteindelijk een twintigtal tekeningen, telkens rond het thema Kerst. Op ramen van familieleden, bij vrienden, maar ook op verschillende klaslokalen in onze school De Bever.

Zenuwachtig

Onder het goedkeurend oog van Francisco Schuster, die dj Hakim Chatar mee had, als special guest, tekenden Nils en Cas woensdagochtend ook een kersttekening op het raam van hun schooldirecteur. “Ik heb vannacht echt niet goed geslapen. Ik was erg zenuwachtig voor de komst van Francisco”, geeft Cas toe. Uiteindelijk verliep alles erg vlot voor hem en zijn broer. Nadat Francisco en Hakim als helden werden onthaald door heel wat kinderen uit De Bever, werkten Cas en Nils aan de tekening op het raam van het bureau van de directrice. “We kunnen zeker heel wat leren van die jongens”, aldus Hakim.

Directrice Sabrina Versyck is alvast erg tevreden met het eindresultaat. Zij looft de creativiteit van de twee broers. “Ik vind alles rond de kerstperiode erg leuk. De kerstvakantie staat misschien wel voor de deur, maar ik kan de tekening de ganse winter laten staan.” Wie de creatieve broers inschakelde kreeg de kans om een vrije bijdrage te geven voor het goede doel. Nils en Cas zamelden uiteindelijk 630 euro in.