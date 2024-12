Nils en Cas tekenen kerst op ramen voor De Warmste Week

Naar aanleiding van De Warmste Week die van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december plaats vindt in Brugge, verfraaien Nils en Cas Dedeurwaerdere uit Roeselare ramen in hun buurt met vrolijke kersttaferelen.

Toen Nils (11) en Cas (8) Dedeurwaerdere uit Roeselare een jaar geleden van hun oma een witte krijtstift kregen en daarmee haar raam van een fraaie sinterklaastekening voorzagen, bracht hen dat op het idee om ook voor kerst ramen te versieren en de opbrengst daarvan aan De Warmste Week te schenken. Wat toen nog een last minute actie was, pakten ze dit jaar grondiger aan: het creatieve duo tekende de voorbije weken al ruim tien sfeervolle raamtekeningen voor vrienden en kennissen en er staan er nog heel wat op hun agenda die mama Perinne Verleden in goede banen leidt. “Hun actie wordt inderdaad heel goed onthaald, maar ze beleven er zelf ook veel plezier aan”, klinkt het enthousiast. “Ze zitten allebei al jaren in de tekenacademie, zeker Nils doet niets liever dan tekenen en schilderen. Inspiratie putten ze uit wat ze online vinden aan kersttaferelen. Nils tekent wat ze mooi vinden over op papier, om de tekening wat in de vingers te krijgen én met die tekeningen een soort portfolio te maken. Die nemen ze dan mee naar hun ‘klanten’ die eruit kunnen kiezen. Maar ze staan ook open voor wie een eigen idee heeft, dan bespreken ze dat allemaal vooraf.”

Nils en Cas gaan nog door tot de start van De Warmste Week. Op de eerste dag van de week komt bovendien Francisco Schuster langs om samen met hen een kersttafereel te tekenen op het bureauraam van de directeur van De Bever waar de twee jongens schoollopen.

En zelf zakt het gezin ook een dagje naar Brugge af voor De Warmste Week: “Nils is een grote fan van Brihang, die zag hij samen met papa Stijn eerder al eens optreden, allicht gaan we dus op zondag”, besluit Perinne.