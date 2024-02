“Het gezin een duwtje in de rug geven”: familie en vrienden van Cosette steunen ouders via crowdfunding

De negen maanden oude Cosette Theunynck overleed op 23 januari. Het begon met griep, maar na enkele dagen overleed het dochtertje van Kelly Maelstaf en Wouter Theunynck aan een ooginfectie. De zus van Kelly, Joyce Maelstaf, en vriendin Kim Leys zijn een crowdfunding gestart om hen een duwtje in de rug te geven. Het overige bedrag zal geschonken worden aan UZ Gent intensieve zorg Kindergeneeskunde. Maandagavond werd de crowdfunding opgestart en ondertussen werd al meer dan 6.000 euro ingezameld.

Cosette Theunynck is het zusje van Renée (6) en Médard (bijna 3). Met haar ouders Kelly Maelstaf en Wouter Theunynck woonde ze in Roesbrugge, deelgemeente van Poperinge. Het meisje kreeg de griep, maar na enkele dagen werd een bacterie, die zat op de rondliggende weefsels van het oog, vastgesteld. Het meisje overleed op 23 januari. Cosette was orgaandonor en kon met haar hartje en lever twee andere kinderen redden.

Onlangs werd in een bomvolle aula afscheid genomen van Cosette. Naast de pijn en het verdriet na het verlies van Cosette krijgen haar ouders nu ook af te rekenen met financiële kopzorgen. In december 2023 verloor mama Kelly haar grootvader. Hij had gespaard om zijn eigen begrafenis te betalen zodat niemand zich daar zorgen over moest maken. Dat zette Kelly en haar partner Wouter aan het denken en ze besloten om een uitvaartverzekering voor hen en de kinderen aan te gaan.

Uitvaartverzekering

Op 10 januari tekenden ze de polis en op 23 januari overleed Cosette. Mama Kelly nam contact op met de uitvaartverzekering om te vragen of iets mogelijk was, want er gold een wachtperiode tot 1 februari. De verzekering wilde geen uitzondering maken. Kelly haar zus Joyce en vriendin Kim Leys engageerden zich nu om een crowdfunding om poten te zetten. “Omdat Cosette onverwacht en plots gestorven is in de wachtperiode van de polis hadden ze nog geen recht op een tegemoetkoming van de uitvaartverzekering. Kelly en Wouter hebben tweemaal pech. Ze zijn hun dochtertje kwijt, maar ook de financiële kant baart hen zorgen. Kim en ik wilden heel graag een steunactie starten voor hen. We weten dat Kelly en Wouter het overige bedrag heel graag zouden schenken aan UZ Gent intensieve zorg Kindergeneeskunde. Momenteel is hun enige troost dat Cosette haar hart en lever kon doneren aan twee andere kindjes. Wij willen hen met deze actie een duwtje in de rug geven”, vertelt Joyce.

Ondertussen werd al meer dan 6.000 euro ingezameld en het bedrag blijft stijgen. “We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Wel dat mensen iets wilden storten, want er zeiden al heel veel kennissen dat ze graag een benefiet wilden organiseren, steunkaarten wilden verkopen of dat ze zelf iets wilden storten, maar niet wisten hoe.”