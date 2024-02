“Je was perfect, snelle mokke”: bomvolle aula neemt afscheid van Cosette

Familie en vrienden namen zaterdagmorgen 3 februari afscheid van Cosette Theunynck in een bomvolle aula in Veurne. Het werd een afscheid boordevol warme herinneringen waarbij meer dan duidelijk werd dat Cosette een baby van negen maanden was met een stralende glimlach en fonkelende oogjes. “Het leven heeft zich van zijn donkerste kant laten zien. Het spijt me zo Cosette, ik zal me altijd blijven afvragen ‘waarom?’”, sprak haar mama Kelly moedig.

Cosette werd geboren op 8 april 2023 als zusje van Renée (6) en Médard (bijna 3). Met haar ouders Kelly Maelstaf en Wouter Theunynck woonde ze in Roesbrugge, deelgemeente van Poperinge. Op dinsdag 23 januari kwam het negen maanden oude meisje te overlijden na een ooginfectie. Een bacterie, die zat op de rondliggende weefsels van het oog, zorgde ervoor dat haar gezondheid razendsnel achteruit ging. Aan het begin van de afscheidsviering stak zus Renée zelfgemaakte kaarsjes aan om haar zusje Cosette te omringen met warmte en licht.

Brede glimlach

“Mijn kleine Kartoffel, zo noemde ik je graag. Het doet me zo veel pijn je te moeten laten gaan. Mijn mooie meisje, met je uitgesproken gezichtsuitdrukking. Je lachte steeds zo mooi en je was de vriendin van iedereen. Je zag iedereen graag en omgekeerd ook. Dat voelde ik”, liet papa Wouter voorlezen.

“Ik hou me vast aan onze mooie herinneringen. ‘s Morgens wakker worden en jij die in mijn kaak nijpt. ‘s Avonds thuiskomen en je zien zitten in de eetstoel met je brede glimlach. Jou samen zien spelen met grote broer en zus, knuffelen met Renée op de mat, Médard met zijn voetjes op het park en zijn hoofdje over de rand, kijkend naar jou. Je blijft voor altijd mijn kleine meid. Als ik het eens moeilijk heb, dan trek ik mij op aan jouw mooie lach. Vergeten doe ik je nooit, je zit voor altijd in m’n hart.”

Snelle mokke

Mama Kelly nam het woord en las, bijgestaan door iemand van het uitvaartcentrum, een brief voor aan Cosette. Haar stem gaf het op na dagen van weinig slaap. “Ik vertel je graag het verhaal van Cosette. In juli 2022 had ik een positieve zwangerschapstest. Ik wilde even wachten, tot de acht weken echo, voor ik het aan papa zou vertellen. Je weet nooit dat het een tweeling was, wat ik graag wilde”, klonk het.

Mama Kelly nam het woord tijdens het afscheidsmoment. © LBR

Haar ouders wilden het geslacht niet weten, maar van zus Renée moest en zou het een zusje worden. Zusje Cosette werd uiteindelijk op 8 april geboren en woog 3,960 kg. “Kuikentje Theunynck, je was zo perfect gy snelle mokke. Je naam betekent overwinnaar en dat heb je ook bewezen. Cosette’tje toch, negen maanden in mijn buik en negen maanden uit mijn buik. Een droom was jij. Nooit wenen, altijd lachen en keppe doen. Ik zei dat je mijn lotje uit de loterij was. Het spijt me zo Cosette, ik zal me altijd blijven afvragen ‘waarom’? Het leven heeft zich van zijn donkerste kant laten zien.”

Ooginfectie

De kleine meid werd ziek op 18 januari en er werd griep vastgesteld. Enkele dagen later werd Cosette wakker met een dik oogje, waarop mama Kelly naar de wachtdienst van het ziekenhuis trok, daar bleek ze een oogonsteking te hebben. Op zondag 21 januari trok Kelly met Cosette opnieuw naar het ziekenhuis, want haar oogje zag er nog erger uit. Daar werd mama Kelly verteld dat Cosette erg ziek was, dat er antibiotica zou worden opgestart en dat Cosette zou worden opgenomen. Het meisje belandde uiteindelijk op de afdeling intensieve zorg kindergeneeskunde UZ Gent, daar kregen Wouter en Kelly te horen dat hun dochtertje zou komen te overlijden. Het meisje stierf aan een ooginfectie.

Cosette overleed na een ooginfectie.

“We gingen akkoord om deel te nemen aan een genetisch onderzoek zodat we misschien meer te weten kunnen komen. De vraag werd ons ook gesteld of we akkoord gingen met orgaandonatie. Met je orgaandonatie ben je niet voor niets gestorven. Wij hadden brute pech. Je hebt jouw hartje en lever kunnen doneren aan twee andere kindjes. Je gaf twee gezinnen het mooiste cadeau. Met je blauwe kiekers (ogen, red.)… Nooit meer de perfecte gezinsfoto. Ondanks alles gaat het leven door.” Mama Kelly had ook een boodschap voor de aanwezigen: “Vier elke dag, wees moedig en sterk, wees heel voorzichtig met je hart want misschien ben je ook ooit een donor.”

Vitamine C

Op de tonen van onder andere Niels Destadsbader zijn nummer ‘Ik kan niet zonder jou’ werden mooie foto’s van Cosette met familie en vrienden getoond. Er waren ook teksten en getuigenissen van grootouders, peter, meter en vrienden. Op sociale media wordt ondertussen massaal een foto gedeeld: “Daarboven in de hemel als de mooiste stralende ster ben jij nog altijd bij ons ook al is dat veel te ver! Onze vitamine C. Laten we deze foto de wereld rondsturen zodat we Cosette’tje nooit zullen vergeten.”