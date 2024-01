Ginette De Waele is de Krak van Zulte: “Ik werk met plezier met veel fijne mensen samen”

Ginette De Waele uit Olsene is de Krak van Zulte. De 65-jarige goedlachse dame uit de Molenstraat voelt zich zeer vereerd met deze erkenning voor haar vrijwilligerswerk.

Ginette De Waele Privé Ginette De Waele (65) en Denis Van de Velde zijn de ouders van Wouter (42) en Peter (39) die respectievelijk getrouwd en samenwonend zijn met Silvy en Emilie. Met Remi, Achiel, Guust en Nora hebben ze vier kleinkinderen. Loopbaan Ginette begon in 1976 bij de Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel tot 1983. In datzelfde jaar op 1 november begon haar loopbaan bij de burgerlijke stand van Zulte, altijd op dezelfde dienst. In 2019 ging ze met pensioen. Vrije tijd Ginette en Denis zijn zeer gepassioneerd door reizen. Daarnaast staat vrijwilligerswerk nog altijd in hun agenda. Hun kleinkinderen zijn hun grote rijkdom.

Ginette begon in 1983 bij de burgerlijke stand in de gemeente Zulte. “En altijd op dezelfde dienst”, vertelt Ginette met de glimlach. “Dit deed ik 36 jaar met heel veel passie. De ontvangst bij huwelijken, jubilarissen… Van het ontvangen van de mensen, de muziek, de rechten en plichten voorlezen en het rondgaan met drankjes. In 2019 kreeg ik dan ook een heel mooi pensioenfeest. Mijn collega’s hadden alles geregeld. Daar heb ik ook mijn huwelijksgelofte hernieuwd.”

Vrijwilligerswerk

“Ginette is iemand die altijd met de glimlach tussen de mensen staat”, pikt haar echtgenoot Denis in. “Voor haar is iedereen gelijk. Dat zag je ook om haar pensioenfeest toen iedereen aanwezig was. Ik denk dan ook dat ze veel stemmen haalde bij collega’s. Op de laatste trouw die ze voor haar rekening nam, verraste burgemeester Simon Lagrange haar met een interview voor Radio 2.”

Naast haar job vulde Ginette veel van haar vrije tijd met vrijwilligerswerk. “Dit is tot op heden nog zo”, gaat Ginette verder. “Bij Pasar, waar we groepsactiviteiten zoals natuurwandelingen, fietstochten, culturele uitstappen, stadsverkenningen… organiseren, ben ik bestuurslid. Ook bij de Kerkfabriek neem ik administratief werk voor mijn rekening. Dit is voor bijvoorbeeld het onderhoud van de kerkgebouwen, kledij en vaatwerk, de aankoop van hosties… Ook in het vaccinatiecentrum in Deinze was – en ben – ik op regelmatige basis terug te vinden. Daar werkte ik met heel veel plezier met allemaal fijne mensen samen. Ik herhaal het: al deze mensen dragen bij tot de titel van de Krak van Zulte. Ik steek ook een handje toe bij Feest en Cultuur Olsene waar mijn man losse medewerker is.”

Caravan

“Reizen is voor ons naast al dit vrijwilligerswerk onze grote hobby. De trip naar Zuid-Afrika is ons meest bijgebleven. Maar ook meer dichtbijvakanties spreken ons zeer aan. Dit doen we voornamelijk met de caravan waarvan ik vooraf alles tot in de puntjes uitstippel, met z’n tweetjes of met de kinderen en kleinkinderen op skivakantie. Ook een gastronomisch weekend staat al eens op onze kalender. Zo zijn we aan ons 37ste weekend toe met mensen die we al kennen van toen we zestien jaar waren. Van dit alles stel ik telkens een mooi fotoalbum samen, iets wat zeer gesmaakt wordt.”

Kleinkinderen

“Er gaat ook veel tijd uit naar onze kleinkinderen”, zegt Denis met glinsterende oogjes. “Vooral taxi spelen is daar een onderdeel van. Ik heb nu al meer kilometers op de teller dan toen ik ging werken.” (lacht)

“Ginette en ik hebben eigenlijk niet veel moeite moeten doen om elkaar te leren kennen. We woonden in dezelfde straat. De toenmalige jeugdfanfare bracht ons samen. We zijn dus een fanfarekoppel. Jeugdhuis Sloefke was onze tweede thuis. Momenteel zijn we al 45 jaar getrouwd.”