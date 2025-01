Ziekenhuizen overvol door griepepidemie: “Niet-dringende onderzoeken tijdelijk uitgesteld”

In alle West-Vlaamse ziekenhuizen is het al weken druk door vele patiënten met de griep. “We moeten zoeken naar een bed wanneer iemand zich aanmeldt. Van zodra iemand ontslagen wordt, staat de volgende al klaar”, klinkt het. In AZ Oostende werd vorige week niet-dringende zorg zelfs tijdelijk even stil gelegd. “Het gaat dan bijvoorbeeld over een slaaplabo en dat wordt ook grondig overlegd tussen arts en patiënt.”

In alle ziekenhuizen is het de afgelopen weken erg druk, nu de griep overal de kop op steekt. “Het gaat voornamelijk om de typische winterziektes, zoals de griep en luchtwegeninfecties. Nu zitten we min of meer aan een piek”, stelt Delphine Deneir van AZ West in Veurne.

“Onze patiënten zijn vooral oudere mensen en personen met een zwakkere gezondheid. De afdeling geriatrie en longziekten liggen vol, waardoor we die patiënten op andere afdelingen moeten opvangen. Voorlopig blijft het nog beheersbaar, omdat we een extra tandje bijsteken”, legt Katelijne Vanbeselaere van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper uit. “We kunnen de huidige situatie aan doordat onze medewerkers heel nauwkeurig afwegen wie er moet blijven in het ziekenhuis en wie niet. Het is nipt, dus kijken we dag per dag of de situatie haalbaar blijft”, vult An Vermeire, directeur patiëntenzorg bij AZ Sint-Lucas in Brugge aan.

“Patiënten, die op het spoed binnenkomen, moeten soms even wachten tot we een plaatsje vinden”

In AZ Sint-Jan in Brugge is er geen probleem om elke patiënt een bed te geven. In de meeste ziekenhuizen is het wel puzzelen geblazen. “Ons ziekenhuis ligt continue vol, net zoals enkele andere dus het vraagt wel wat puzzelwerk. Patiënten, die op het spoed binnenkomen, moet soms even wachten tot we een plaatsje vinden. De bedden, die vrijkomen worden onmiddellijk terug gevuld, maar iemand weigeren is nog niet nodig”, zegt Noël Cierkens, algemeen directeur van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.

Uitval personeel

Het is niet alleen puzzelen bij de patiënten. “Ook op vlak van het personeel moeten we puzzelen met wie er voor elkaar kan invallen”, gaat Deneir verder. Een griepepidemie is voor de ziekenhuizen een mes dat snijdt langs twee kanten. “Enerzijds zijn er veel patiënten, maar anderzijds zijn er ook veel medewerkers ziek, dus de druk op wie overblijft is nog hoger”, stelt Kevin Mollet van AZ Oostende.

“Medewerkers, die niet ziek zijn, draaien een extra shift om de afwezigheid van anderen op te vangen”

Ook onder andere in AZ Zeno van Blankenberge en Knokke-Heist zien ze iets meer uitval bij het personeel door ziekte dan gewoonlijk. “Medewerkers, die niet ziek zijn, draaien een extra shift om de afwezigheid van anderen op te vangen. Ons personeel doet nu veel meer dan in andere periodes om een goede zorg te waarborgen”, zegt Vanbeselaere.

Uitzonderlijk uitgesteld

Het ziekenhuispersoneel heeft de handen helemaal vol, maar toch is het uitstellen van geplande zorgen in de meeste ziekenhuizen nog niet aan de orde. “Op vandaag kunnen we de combinatie van de ingeplande ingrepen en de toestroom van nieuwe patiënten nog net aan. We blijven wel waakzaam en evalueren de situatie meerdere keren per dag”, gaat Cierkens verder.

“Voor een tweetal weken werden bepaalde niet-dringende onderzoeken uitgesteld”

In AZ Oostende werden de afgelopen twee weken wel bepaalde onderzoeken uitgesteld. “Afspraken op zich konden doorgaan, maar bepaalde niet-dringende onderzoeken, zoals een slaaplabo werden even uitgesteld. Dat gebeurde altijd na grondig overleg tussen de arts en de patiënt. Ondertussen hebben we alle zorgen al opnieuw kunnen hervatten. We monitoren de drukte constant, een paar patiënten meer op het spoed kan de situatie onmiddellijk doen kantelen”, zegt Mollet.

Verdere voorzorgsmaatregelen

Op 9 januari werd het waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties verhoogd van code geel naar oranje. In alle ziekenhuizen werden de voorzorgsmaatregelen dan ietwat strenger. “Het gaat om klassieke zaken zoals, een mondmasker dragen op bepaalde diensten, wie ziek is, komt niet werken en spreiding van het bezoek. De tijd dat er tien mensen op een kamer zaten, is sowieso verleden tijd. Dat hebben de mensen zelf ook geleerd”, gaat Mollet verder.

Enerzijds is dat om de kwetsbare patiënt te beschermen, anderzijds is het ook een voorzorgsmaatregel om over de gezondheid van het personeel te waken. “We vragen mensen om een mondmasker te dragen om een epidemie bij het personeel te vermijden”, vertelt Cierkens. “Net daarom hebben wij de mondmaskerplicht nog verder aangescherpt. Iedereen moet een mondmasker dragen op alle verpleegafdelingen, geen uitzonderingen van diensten. In de ontspannings- of wachtruimtes of in het onthaal is dit niet verplicht maar wel sterk aangeraden”, besluit Vermeire.