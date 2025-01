Beperkt bezoek en mondmaskerplicht: ‘code oranje’ zorgt in 10 van de 11 West-Vlaamse ziekenhuizen voor extra maatregelen

Code oranje is in het land. Door de enorme piek van luchtweginfecties raden experts aan om bijkomende maatregelen te nemen, in de hoop dat de verdere verspreiding ingeperkt kan worden. Buiten het AZ Sint-Jan Brugge volgt elk West-Vlaams ziekenhuis die aanbeveling op, de concrete uitwerking ervan varieert wel.

Een week geleden verhoogde de Risk Management Group van FOD Volksgezondheid het waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties van code geel naar code oranje. Dat wil zeggen dat de piek van luchtweginfecties een grote druk vormen op ons gezondheidssysteem en er dus acties nodig zijn. Tien West-Vlaamse ziekenhuizen hebben hier gevolg aan gegeven, daar zijn sinds begin deze week extra maatregelen van kracht om de verdere verspreiding van onder andere de griep, keelontstekingen en verkoudheden aan banden te leggen. Enkel AZ Sint-Jan in Brugge legt momenteel geen bijkomende maatregelen op.

Kritieke afdelingen

In Sint-Jozefskliniek (Izegem), Sint-Andriesziekenhuis (Tielt en AZ Zeno) (Knokke-Heist en Blankenberge) is het dragen van een mondmasker verplicht voor elke medewerker (artsen, verplegend personeel, paramedici…) bij elk direct contact met patiënten. In de campussen van AZ Oostende is dat enkel verplicht voor het personeel op de spoedafdeling, in het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem geldt die regel op de intensieve zorgen, geriatrie, spoedafdeling en pneumologie. Alle andere ziekenhuizen – waar maatregelen van kracht zijn – houden het bij een mondmaskeraanbeveling ten opzichte van hun personeel.

Voor patiënten en bezoekers variëren de regels. Het strengst zijn ze in het Sint-Andriesziekenhuis: daar moeten bezoekers op elke afdeling én in de patiëntenkamers verplicht een mondmasker dragen, patiënten moeten dat enkel als ze zelf respiratoire klachten ervaren. Ook in AZ Delta (Rumbeke, Menen, Torhout) wordt zowel patiënt als bezoeker opgelegd een mondmasker te dragen bij elk contact met een medewerker en in de wachtzaal.

Afstand

Iets minder dwingend klinkt de communicatie van het Jan Ypermanziekenhuis, waar patiënten enkel worden aanbevolen om in de wachtruimtes steeds een mondmasker te dragen, en ook tijdens de consultatie bij griep- of verkoudheidssymptomen. In het AZ Groeninge (Kortrijk), O.L.V. van Lourdesziekenhuis, de Sint-Jozefskliniek en AZ Oostende geldt hetzelfde advies, maar daar ook voor iedereen die op bezoek komt in het ziekenhuis. In AZ West (Veurne) is er momenteel ook enkel een aanbeveling, behalve voor bezoekers in de geriatrie, intensieve zorgen en het oncologisch dagziekenhuis: daar is het dragen van een mondmasker wél verplicht. Ook het AZ Sint Lucas Brugge verplicht mondmaskers voor al wie ziek is en op de kritieke diensten, voor de andere doelgroepen raden ze het sterk aan.

Tot slot zijn ze in AZ Oostende waakzaam over het bezoekersaantal, grote groepen mogen niet mee rop hetzelfde moment langskomen omdat er niet voldoende afstand kan gehouden worden in de patiëntenkamer.