Viroloog Marc Van Ranst reageert op drukte bij ziekenhuizen: “De tweede helft van de griepepidemie komt er nog aan”

De West-Vlaamse ziekenhuizen hebben het erg druk door de griepepidemie. Die bevindt zich volgens viroloog Marc Van Ranst nu op een hoogtepunt. “De helft van de griepgevallen hebben we nu al gehad, maar na de piek moet de andere helft nog komen. Dus het zit er nog zeker niet op. Gelukkig zijn er nu ook niet veel zieken door Covid en RSV, dan zouden we een nog ergere situatie krijgen bij de ziekenhuizen.”

De griep steekt de afgelopen weken overal de kop op. Ziekenhuizen hebben het erg druk met vele zieken, die er zich aanmelden. “In het hele land hebben we een piek van de griepepidemie”, zegt viroloog Marc Van Ranst duidelijk. “Die in Brussel en Wallonië is al voor een groot deel gepasseerd. In Vlaanderen gaan de cijfers nog een klein beetje in de stijgende lijn. Nu zitten we ongeveer op de piek van de winterepidemie en dat is heel normaal voor deze periode van het jaar.”

Dat betekent dat nog de helft van de griepgevallen moeten volgen in de komende weken. “Eenmaal de piek van de griep geweest is, verdwijnt het onderwerp uit het nieuws en lijkt het alsof alles voorbij is. Maar dat is het niet. Wanneer je op de piek zit, betekent het dat de helft al voorbij is, maar dat de helft nog moet komen. De griep lijkt normaal, omdat we er veel mee geconfronteerd worden. Maar het treft veel kwetsbare mensen, die erdoor naar het ziekenhuis moeten of er zelfs aan sterven.”

Gelukkig geen Covid

De druk op de ziekenhuizen is momenteel hoog. Voorlopig moeten er nog geen zorgen uitgesteld worden, maar het is op ieder ziekenhuis puzzelen om plaats te vinden voor iedereen. “We hebben veel geluk dat we nu enkel een piek zien van het griepvirus”, gaat Van Ranst verder.

“De piek van het coronavirus en RSV is gelukkig al gepasseerd in de late herfst. Nu zijn er slechts enkele mensen in de ziekenhuizen met Covid. Als die beide pieken samen hadden gevallen, dan was de situatie in de ziekenhuizen op vandaag wellicht helemaal anders. Nu moet het personeel zoeken en flexibel zijn, maar met een covidpiek er nog eens bij, dan had men bepaalde zaken tijdelijk moeten schrappen.”

Een andere reden waarom het volgens Van Ranst druk is in de ziekenhuizen is het personeelstekort. “De meeste ziekenhuizen stellen minder bedden open, omdat er niet voldoende verpleegkundigen zijn om voor al die mensen te zorgen. Dat personeelstekort raakt maar niet opgelost. Dat is ook een van de redenen, waarom het continue druk is in ziekenhuizen.”

Hoe beschermen?

“De grootste bescherming tegen het griepvirus is je laten vaccineren. Daarom hebben we in de herfst een oproep gedaan bij de risicogroepen om het griepvaccin te laten plaatsen. Op zich kunnen mensen dat nu nog doen, maar daar ben ik geen grote voorstander van. Het duurt ongeveer twee weken voor het vaccin zijn werk doet en tegen dan is het meeste van de griepepidemie wellicht gepasseerd. De beste periode voor je griepvacicn is oktober of november.”

Wat kan je wel doen om jezelf en anderen zo goed mogelijk te beschermen? “Dat zijn de vanzelfsprekende dingen, zoals regelmatig en goed je handen wassen, zorgen voor een goede ventilatie in binnenruimtes. Als je op drukken plaatsen komt binnen, is het aangeraden om een mondmasker te dragen. En uiteraard vermijd je best contact met zoveel mogelijk mensen als je ziek bent. In West-Vlaanderen durft men vaak denken dat het beter is om door te zetten en te blijven werken als je ziek bent, maar niets is minder waar. Als je ziek bent, blijf dan thuis, zodat je geen anderen ziek maakt”, besluit Van Ranst.