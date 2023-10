Zelfstandige vroedvrouw Carmen pleit voor behoud onderwaterbevallingen in Oostende: “Parel van de geboortezorg”

Na de vroedvrouwen van het Serruysziekenhuis pleit nu ook zelfstandig vroedvrouw Carmen Mihalcu voor het behoud van de onderwaterbevallingen in Oostende. In de praktijk ziet ze op dit moment meerdere zwangere vrouwen die willen onder water bevallen, maar geen arts vinden die het wil of kan uitvoeren. “Hopelijk kunnen de onderwaterbevallingen behouden blijven, want het is de parel van de geboortezorg in Oostende.”

Fusie

Woensdag 1 november is het zover. Dan gaat AZ Oostende officieel van start. De afgelopen dagen hebben heel wat medewerkers, vaak met een zwaar gemoed, afscheid genomen van het Serruysziekenhuis zoals ze het al die jaren gekend hebben onder het AZ Sint-Jan.

Voor de vroedvrouwen was het een definitief afscheid want de afdelingen rond moeder en kind verhuizen naar wat voortaan campus Damiaan is. De vroedvrouwen van het Serruys trokken vorige week nog aan de alarmbel over de onderwaterbevallingen. Ze vrezen dat de toekomst van deze specialisatie, waarvoor het ziekenhuis bekend stond in de ruime regio, verloren gaat. Twee van de drie gynaecologen en ook andere medewerkers van het Serruys stappen immers niet mee in het fusieverhaal.

Veel bezorgdheden

De vroedvrouwen van Serruys zijn echter niet de enige die bezorgd zijn. Ook vanuit de eerstelijnszorg komt er nu een pleidooi om de onderwaterbevallingen in Oostende te behouden. Zo merkt zelfstandig vroedvrouw Carmen Mihalcu van Hera Nova al enkele maanden dat vrouwen die vragen stellen over onderwaterbevallingen in Damiaan geen gehoor krijgen. “Het is ondertussen al twee tot drie maanden dat mama’s die in Damiaan zullen bevallen na de fusie, te horen krijgen dat er geen mogelijkheid is om onder water te bevallen. Het gaat niet om één, maar om meerdere mama’s die de vraag gesteld hebben en die van de gynaecoloog te horen krijgen dat ze dit niet doen. Er is één arts die het wel wil doen, maar onder zeer strikte voorwaarden. Zo mag het bijvoorbeeld niet een eerste kind zijn”, zo vertelt Carmen.

Zelf wil ze benadrukken dat ze hiermee geen steen smijt naar de artsen in kwestie. “Ik kan begrijpen dat als je hier geen ervaring mee hebt dat je dit nu ook niet zomaar wil doen. Dat is begrijpelijk, maar het is jammer dat de artsen die wel een ruime ervaring hebben niet mee gaan naar het nieuwe ziekenhuis. Het vertrek van deze artsen, om welke reden dan ook, mag weliswaar niet het einde betekenen van zo’n mooi verhaal. De onderwaterbevallingen zijn een parel voor de geboortezorg in Oostende.”

Voordelen

De zelfstandige vroedvrouw begeleidt vrouwen van bij het begin van hun zwangerschap tot één jaar na de bevalling. Ze ziet dan ook heel wat voordelen van zo’n zogenaamde zachte bevalling. “Om beter met de pijn te kunnen omgaan raad ik sowieso altijd een badbevalling aan, als de vrouwen daar zelf voor open staan. Dat is een godsgeschenk. Vanuit mijn ervaring merk ik dat mama’s veel minder ingrepen moeten ondergaan bij een badbevalling. Ze herstellen ook sneller en voor de baby is de overgang ook veel zachter. Het gevolg is dat mama’s ook veel meer borstvoeding zien zitten en het ook langer volhouden. Dat is belangrijk voor de gezondheid van onze kroost. Ik heb ook geen enkele mama gehad die na een badbevalling in een postnatale depressie is terecht gekomen. Ze kijken ook veel positiever terug op hun bevalling.”

Overleg

Carmen hoopt dat de onderwaterbevallingen opnieuw kunnen doorgaan in Damiaan. “De expertise is nu weg, maar ik hoop dat er vanuit het nieuwe ziekenhuis volop ingezet wordt om die expertise opnieuw op te bouwen anders zal het een stille dood sterven en dat zou bijzonder jammer zijn voor de geboortezorg in Oostende.”

Vanuit de directie van AZ Oostende werd vorige week al gereageerd op de bezorgdheid van de vroedvrouwen. “In de uitzonderlijke overgangsfase waarin wij ons momenteel bevinden, hebben we dan ook alle begrip voor de situatie en de uitdagingen die worden aangekaart. In dialoog zullen we verder evolueren naar de zorg waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden”, werd er toen meegedeeld.