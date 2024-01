Vier ziekenhuizen van de KOM4 groep gaan nauwer samenwerken

Vier ziekenhuizen, de KMO4 groep, hebben concrete stappen gezet om verregaand samen te werken op vier domeinen. Dat verklaarde schepen Pablo Annys tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond. Op de vraag van een fusie tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas in Brugge van zijn coalitiepartner CD&V wil hij voorlopig niet ingaan.

Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) had de reportage over het uitstel van de Brugse ziekenhuisfusie in KW aandachtig gelezen. Het artikel noopt hem tot een interpellatie maandagavond tijdens de gemeenteraad. Hij stelde voor om een bemiddelaar aan te stellen.

Doenja Van Belleghem (CD&V) onderstreepte nogmaals dat haar fractie vragende partij is voor zo’n fusie: “De voorzitter van het AZ Sint-Jan komt de engagementsverklaring van 2019 niet na.”

Samenwerking

Schepen Pablo Annys (Vooruit) antwoordde dat die engagementsverklaring enkel de creatie van een regionaal zorgstrategisch plan inhoudt: “AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas in Brugge, AZ Alma in Eeklo en het revalidatieziekenhuis BZIO in Oostende zijn bereid om op vier domeinen verregaand samen te werken.”

“De labo’s, de apotheek & de aankopen, de intramurale zorg en het elektronisch patiëntendosier zullen nauwgezet op elkaar afgestemd worden. Andere vragen zijn nu niet aan de orde.”