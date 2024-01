Pablo Annys haalt slag thuis: voorlopig geen ziekenhuisfusie in Brugge

Nu de ‘defusie’ met het Oostendse Henri Serruysziekenhuis een feit is, pakt AZ Sint-Jan Brugge zondag uit met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Die investering maakt ook duidelijk dat er op korte termijn geen fusieplannen met AZ Sint-Lucas zijn. Daarmee haalt Pablo Annys, die in dit dossier lijnrecht tegenover burgemeester Dirk De fauw staat, een kleine overwinning binnen. “Het is niet omdat één politieke partij hierop hamert, dat er halsoverkop een fusie doorgevoerd moet worden”, zegt hij.

De (v)echtscheiding tussen het Brugse AZ Sint-Jan en het Oostendse Henri Serruysziekenhuis is eindelijk voltrokken, na heel wat geduw en getrek tussen de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en de Brugse schepen Pablo Annys (Vooruit).

Twistpunten waren de terugvordering van gedane investeringen, het terugschroeven van bedden en de mutatie van personeelsleden. AZ Sint-Jan Brugge vroeg een compensatie voor de 100 miljoen euro die ze de voorbije jaren in Henri Serruys geïnvesteerd had.

Defusie

Maar op 1 november 2023 is er officieel een einde gekomen aan de samenwerking tussen die twee ziekenhuizen. Die ‘defusie’ noopte Mintus-voorzitter Pablo Annys tot het investeren in een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voor het Brugse OCMW-ziekenhuis. Dat wordt dit weekend voorgesteld aan aan de 3.497 medewerkers en de 271 artsen van het AZ Sint-Jan.

Pablo Annys: “We werken aan een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen”

Is dat geen geldverlies, omdat er al jaren gesproken wordt over een fusie tussen de twee Brugse ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas, waarna er opnieuw een ander logo moet ontworpen worden? Pablo Annys, de voorzitter van het AZ Sint-Jan, noemt het nieuwe logo geen weggegooid geld: “De kostprijs van die operatie is verwaarloosbaar. Door de ‘defusie’ met Henri Serruys moesten we ‘Oostende’ schrappen van ons logo.”

Bitse discussies

De woorden ‘fusie met het AZ Sint-Lucas’ bezorgen Pablo Annys gemengde gevoelens: “Het is niet omdat één politieke partij hierop hamert, dat er halsoverkop een fusie moet doorgevoerd worden. We werken trouwens aan het netwerk KOM4, een nauw samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen: Sint-Jan en Sint-Lucas samen met AZ Alma in Eeklo én het revalidatiecentrum BZIO in Oostende.”

“Ze hebben samen een zorgstrategisch plan geschreven, er is de intentie tot contractuele samenwerking. Ik hoop binnenkort op groen licht van de bevoegde minister.”

Sinds maandag doen artsen van het AZ Sint-Jan trouwens consultaties in BZIO (in de volksmond ‘den Imbo’) op het vlak van plastische, reconstructieve en esthetische geneeskunde. Het gaat vooral om mensen met kanker die in Oostende revalideren. Eerder al waren er associaties vanuit de radiologie, de pediatrie en de orthopedie.

Stopgezet

Burgemeester Dirk De fauw, wiens partij CD&V wél nadrukkelijk ijvert voor een fusie, bevestigt dat alle fusiegesprekken zijn stopgezet tot na de Brugse gemeenteraadsverkiezingen.

De voorbije jaren kwam het tijdens de gemeenteraad al herhaaldelijk tot bitse discussies tussen de twee coalitiepartners. CD&V vreest dat de Vlaamse overheid zal kiezen voor het fusieziekenhuis AZ Delta in Roeselare (3.000 bedden) wanneer ze één hooggespecialiseerd medisch toestel per provincie wil helpen bekostigen. AZ Delta heeft Torhout al ingepalmd en rukt op richting Brugge.

In beleidsplan

Een tijdje geleden kwam het tot een heuse politieke crisis, toen Jos Demarest (CD&V), ondervoorzitter van het AZ Sint-Jan, eventjes weigerde de nieuwe statuten van het Brugse publiek ziekenhuis te onderschrijven. Die nieuwe statuten waren nodig, nadat het Henri Serruysziekenhuis uit Oostende zich losgekoppeld had van het AZ Sint-Jan.

Jos Demarest: “Cruciaal blijft de garantie op betaalbare en innovatieve zorg voor iedereen”

Voor Jos Demarest moet de nieuwe coalitie na de verkiezingen de fusie als een van de prioriteiten in haar beleidsplan inschrijven: “Dat was eind 2018 niet het geval, met als gevolg dat Vooruit en CD&V nu niet op één lijn staan. Een fusie mag niet holderdebolder voltrokken worden. Cruciaal blijft de garantie op betaalbare en innovatieve zorg voor iedereen, zoals het AZ Sint-Jan nu garandeert.”

“Samenwerkingsverbanden zijn voor geen enkel ziekenhuis bedreigend, terwijl een fusie één partner ongelukkig kan maken. Daar moet goed over nagedacht worden. Het lijkt mij logisch dat in een verkiezingsjaar geen zware beslissingen genomen worden die niet in het beleidsplan zijn afgesproken.”

Engagement

De negatieve bijklank van die politieke discussies wekt ergernis op bij al wie betrokken is bij de dagelijkse werking van beide Brugse ziekenhuizen. Feit is wel dat er al in december 2019 een engagementsverklaring werd ondertekend door de twee ziekenhuizen om een groepering te vormen.

Stapsgewijs werden er per specialisatie gemeenschappelijke diensten opgericht. De bedoeling was om via dit stappenplan naar een fusie toe te werken, voor eind 2024. Die streefdatum wordt dus niet gehaald.

Beste ziekenhuis

Wordt de soep te heet opgediend? Het AZ Sint-Jan is nog altijd hét referentieziekenhuis voor de regio. In 2022 werd het verkozen tot het beste ziekenhuis van het land. Door samenwerkingsakkoorden met de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven beschikt Sint-Jan over 160 universitaire bedden. Bovendien telt het ziekenhuis 134 samenwerkingsakkoorden met meerdere partners.

Volgens insiders komt er op termijn sowieso een ziekenhuisfusie, gezien steeds meer artsen zowel in het AZ Sint-Jan als in het AZ Sint-Lucas opereren en de samenwerking op diverse medische vlakken toeneemt. Wat houdt die fusie dan tegen? Gekissebis om statuten.

Bij het AZ Sint-Lucas is er schroom om op te gaan in een openbaar ziekenhuis, de raad van bestuur is eerder voorstander van een publieke vzw. Voorzitter Frank Lippens wil niet toetreden tot een Autonome Vereniging.

Bijkomend probleem is dat het kleinere AZ Sint-Lucas (419 bedden) in het nieuwe, gefuseerde ziekenhuis een 50/50-verhouding naar mandaten toe wenst. Dat is niet naar de zin van het ‘grotere’ AZ Sint-Jan (900 bedden). Daar vergelijken ze dit dossier graag met de havenfusie: het kleinere Zeebrugge bekleedt binnen Port of Antwerp-Bruges ook niet de helft van de mandaten en de aandelen.

Wordt vervolgd, maar pas na de verkiezingen…