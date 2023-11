Veertig koppels horen verkeerd geslacht na NIP-test: “Hadden zelfs al meisjeskleren gekocht”

Bij veertig ongeboren kindjes in West- en Oost-Vlaanderen kregen de ouders na de NIP-test vorige maand het verkeerde geslacht te horen. Pas na enkele weken kwam de fout aan het licht. “We geloofden onze gynaecoloog eerst niet.”

‘Een meisje, en alles gezond’: dat lazen Arno en zijn vrouw in de resultaten van de NIP-test. Maar bij de eerstvolgende consultatie in het AZ Groeninge in Kortrijk fronste de gynaecoloog de wenkbrauwen.“Uit de NIPT bleek dat we een gezonde dochter hadden, maar de gynaecoloog zei dat hij op de scan overduidelijk een jongetje zag”, vertelt Arno. “We geloofden het eerst niet.”

De arts nam contact op met het laboratorium in het Gentse AZ Maria Middelares, dat voor zeven ziekenhuizen in de regio de NIP-test uitvoert. Daar bleek dat er bij een batch tests een technisch probleem was bij de geslachtsbepaling. En dus niet alleen bij Arno en zijn vrouw. “De technische storing vond eind oktober plaats bij één batch van een tachtigtal stalen”, zegt Catherine Zenner.

“Eerste keer”

“Zodra bij een echo bleek dat het geslacht verschillend was dan aangegeven door de NIPT, is ons protocol in werking getreden. Alle stalen zijn volgens de procedure opnieuw geanalyseerd en daaruit bleek dat de geslachtsbepaling verkeerd liep door een technische storing bij een veertigtal stalen.”

De betrokken artsen en ouders werden onmiddellijk daarna gecontacteerd, ongeveer drie weken na de oorspronkelijke NIPT. “We analyseren elk jaar 6.600 stalen en het is de eerste keer dat dit gebeurt”, zegt Zenner. “We sensibiliseren altijd, bijvoorbeeld via onze brochures en aanvraagformulieren, dat het door de NIPT aangegeven geslacht altijd bevestigd moet worden door een echo.”

Downsyndroom

Arno en zijn vrouw tillen niet te zwaar aan wat er gebeurd is. “We hadden al kleren gekocht voor een dochtertje, maar nu zijn we in blijde verwachting van een zoon”, lacht Arno. De NIPT gebeurt via een bloedafname bij de moeder en wordt terugbetaald sinds 2017. Bedoeling is om na te gaan of het kindje aangeboren afwijkingen heeft, zoals het Downsyndroom.

Een ernstige en niet-behandelbare aandoening kan voor aanstaande ouders een reden zijn om abortus te vragen. Als de NIPT een aandoening signaleert, volgt een vruchtwaterpunctie om de aandoening definitief te bevestigen. “Maar de fout zat enkel bij het geslacht, en bij geen enkele andere parameter”, klinkt het bij AZ Maria Middelares.