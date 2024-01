Nieuwe samenwerking tussen BZIO en AZ Sint-Jan Brugge: plastisch chirurgen houden consultaties in Oostende

Deze week starten in het BZIO (Bundeling ZorgInitiatieven Oostende) consultaties van artsen gespecialiseerd in plastische reconstructieve en esthetische heelkunde. Voor de patiënten uit de regio wordt het praktischer.

Het BZIO (Bundeling ZorgInitiatieven Oostende) is een revalidatieziekenhuis en centrum voor ambulante zorg op de Zeedijk in Mariakerke. Het is in de volksmond bekend als ‘Imbo’, naar de vroegere (Franstalige) naam. BZIO valt onder dezelfde directie als het Zeepreventorium in De Haan. Sedert 2011 heeft BZIO in de voormalige Koninklijke Villa ook een zorghotel, herstelverblijf en revalidatiecentrum.

Vierde samenwerking

Het BZIO sloot recent al samenwerkingsovereenkomsten met het AZ Sint Jan Brugge. Directeur Nick Marlein : “Er is een globale overeenkomst waarbij we elkaar vonden voor kwalitatieve tertiaire zorg gericht op revalidatie waarbij de patiënt de zorg ter plaatse vindt. Heel wat patiënten zijn niet zo mobiel en we willen centraliseren in een one-stop-shop.”

Een eerste associatie was er vanuit de radiologie en nadien volgden pediatrie en orthopedie. “Het wees zichzelf. Onze orthopedische patiënten komen voor revalidatie van heel ver en het is niet evident om dan vanuit het BZIO nog eens een ambulance in te leggen voor een consult in Antwerpen of Brussel. Consultaties worden hier in het BZIO aangeboden.”

Een volgende stap is gezet: vanaf 15 januari kunnen patiënten ook voor consultaties in de plastische, reconstructie en esthetische geneeskunde terecht in het BZIO. “Dat is niet vreemd want hier volgen veel mensen een onco-revalidatie. Er was hier tot nu toe geen aanbod inzake plastische heelkunde.”

Borstreconstructies

“Men associeert plastische chirurgie vaak met esthetiek. Een zeer belangrijk onderdeel van onze activiteit is reconstructieve chirurgie of hersteloperaties na oncologische behandeling of trauma”, zegt plastisch, reconstructief en esthetisch chirurg Bob Casaer, diensthoofd in het AZ Sint-Jan Brugge. Samen met dokters Fien Decuypere en Edward De Wolf (met dezelfde specialisaties) was hij ook actief in het vroegere Serruysziekenhuis, maar ze stapten niet mee over naar het AZ Damiaan; de gesprekken liepen niet van een leien dakje.

“De arts komt voortaan naar de patiënt” – Bob Casaer, diensthoofd in AZ Sint-Jan Brugge

“We zijn opgeleid in Gent en sterk gespecialiseerd in het uitvoeren van borstreconstructies. Die maken ongeveer een derde van de activiteit uit. Het ligt nauw aan ons hart want het is een mooie chirurgie die een grote verandering teweeg brengt voor kankerpatiënten. De dankbaarheid van de patiënten is groot.” De chirurgie omvat ook de behandeling van huidtumoren, trauma’s na een ongeval… De operaties zelf gebeur in het AZ Sint-Jan Brugge.

“We hebben onze praktijk in Brugge verder uitgebouwd en maken gebruik van de opportuniteit om hier consulten te houden. Heel wat patiënten vragen daar ook om. Een borstreconstructie is een proces van een jaar met twee of drie operaties. Maar er zijn ook meerdere consultaties en de patiënten zien we vaak. Het is dus een goede zaak dat we het voor de patiënten in de regio dichter bij huis kunnen brengen. En dat is echt wel concreet. Ik had vorige week nog een patiënt die ’s morgens vroeg kwam voor een belangrijke consultatie in dagopname. Ze moest van Oostende komen met het openbaar vervoer. Dat zijn praktische zaken die het moeilijk maken en eenvoudiger zullen zijn door de consultaties in het BZIO. De arts komt naar de patiënt.”

Tweede ziekenhuis?

De samenwerking met het AZ Sint Jan Brugge kan de indruk wekken dat BZIO de stap zet naar een volwaardig ziekenhuis. Nick Marlein : “We zijn op vandaag een sterk gespecialiseerd ziekenhuis inzake revalidatie. We hebben geen ambitie om een ziekenhuis te worden voor acute zorg. We hebben kleinere volumes qua patiënten, geen spoedgevallendienst of operatiekwartier. We kunnen complementair zijn. Onze kernactiviteit is revalidatie en we bouwen alles daarrond.” Verdere uitbreidingsplannen zijn er niet voor direct : “We willen de relaties met de huisartsen goed onderhouden. Oostende is een kwetsbare regio met veel zorgnoden. Wat we nu opvangen is een nood aan consultaties inzake neurologie of urologie.”