Nieuwe CT-scanner voor AZ Zeno Blankenberge: “Dankzij de integratie van AI in het toestel kunnen we aandoeningen nog efficiënter opsporen”

AZ Zeno blijft vooruitstrevend investeren in de toekomst, met de aankoop van een gloednieuwe CT-scanner. “Het nieuwe toestel biedt bijzonder veel voordelen, voornamelijk dankzij de artificiële intelligentie die in het toestel is geïntegreerd. Die draagt bij aan een zeer hoog kwaliteitsniveau”, zegt diensthoofd radiologie dr. Geert Hespel.

De medische technologie evolueert razendsnel en bij AZ Zeno lopen ze graag mee voorop, zodat ze de patiënten de beste zorg kunnen bieden. Daarom wordt het huidig CT-toestel vervangen door een nieuw exemplaar. Een CT-scanner is een cirkelvormig apparaat dat rond de patiënt draait en via röntgenstralen volledige dwarsdoorsneden van het lichaam in beeld brengt. Zo worden aandoeningen opgespoord in organen, botten en bloedvaten. Denk maar aan tumoren, breuken, ontstekingen, bloedingen of nierstenen. Dat gebeurt nu nog sneller en accurater.

Haarscherpe beelden

Dankzij het gebruik van artificiële intelligentie maakt de nieuwe CT-scanner nu nog duidelijkere beelden. “Eventuele ruis en onzuiverheden zijn verleden tijd en worden grotendeels weggewerkt door de AI. Ook bij patiënten met prothesen en metalen plaatjes is het nu mogelijk om een heldere CT-scan uit te voeren. Waar het metaal vroeger een verstorende factor was, kunnen we nu die beelden terug scherp maken”, zegt dr. Hespel.

Daarbij gebruikt het toestel vooral ook nog eens een veel lagere stralingsdosis. Het systeem maakt eerst een overzichtsbeeld van de patiënt en berekent automatisch de nodige stralingsdosis op basis van de lichaamsbouw. “Concreet kunnen we spreken over een algemene dosisreductie van 75 tot 80 procent. De mogelijk negatieve invloeden van straling worden dus maximaal beperkt, terwijl de beelden een even hoge tot hogere kwaliteit krijgen. Dit is nog de grootste troef van een dergelijk toestel.”

Nog meer mogelijkheden

“Wat het nieuwe CT-apparaat bijzonder aangenaam maakt, is zijn zeer compacte vorm en grote opening. Het idee dat je in een scanner ligt, is minder prominent aanwezig. Dat geeft mensen een rustiger gevoel”, zegt dr. Hespel.

Ondanks zijn compact formaat werkt de nieuwe CT-scanner een stuk sneller en kan het toestel zo ook grotere gebieden in beeld kan brengen. “Voorheen scanden we lichaamsdelen apart, nu kunnen we in één keer een lengteoppervlak scannen van anderhalve meter. Dat betekent dat er dus ook minder overlappende delen zijn. Verder zijn er ook meer mogelijkheden qua type onderzoeken, waardoor we vanaf nu ook onderzoeken van bijvoorbeeld longen en buik in één keer kunnen scannen. Onderzoeken van de bloedvaten van de benen kunnen nu ook uitgevoerd worden in AZ Zeno campus Blankenberge, die waren voorheen enkel mogelijk in Knokke-Heist. Zo helpen wij patiënten steeds dichter bij huis”, aldus dr. Hespel.