Grote drukte op spoeddiensten door gladheid blijft uit, maar… “Jammer dat er net rond het ziekenhuis niet gestrooid werd”

Voorlopig is er nog geen massale toeloop van mensen op de West-Vlaamse spoeddiensten door de gladheid van de afgelopen dagen. Her en der komen er wel enkele patiënten binnen, die gevallen zijn door de gladde wegen of voet- en fietspaden. Maar de grote drukte blijft nog uit. “We zijn er hier sowieso goed op voorbereid. Moesten er toch meer mensen zich aanmelden, dan kunnen we intern personeel verschuiven of extra mensen oproepen”, klinkt het bij AZ Delta.

Ondanks de erg gladde wegen de afgelopen dagen blijft het relatief rustig op de West-Vlaamse spoeddiensten. Er hebben zich een aantal patiënten aangemeld in het AZ Oostende, AZ West in Veurne, AZ Groeninge in Kortrijk, het Jan Ypermanziekenhuis, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Delta in Rumbeke en AZ Sint-Lucas in Brugge. “Bij ons blijft het voorlopig beperkt tot een vijftal kleine trauma’s én gelukkig maar, want er werd geen zout gestrooid op de wegen rond ons ziekenhuis, waardoor het spekglad is. Zowel voor de patiënten als het personeel was het bij momenten gevaarlijk om hier te geraken”, klinkt het op de communicatiedienst van het AZ Sint-Lucas in Brugge.

In het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis in Waregem en het AZ Sint-Jan in Brugge waren er nog geen meldingen van patiënten door de gladheid.

Kleine breuken

“De gladheid zorgt dus voorlopig nog voor geen grote impact op onze spoeddienst”, zegt Eddy Delporte van het Jan Ypermanziekenhuis. “Vaak gaat het over kleine valpartijen van mensen die te voet waren of met de fiets. Klassiek gaat dat om pijn of breuken aan de enkels, pols of schouders en dergelijke”, zegt Kevin Mollet van AZ Oostende.

“Iedere patiënt die zich aanmeldt door de gladheid is een extra druk op de hoge werklast die wij dagelijks hebben op onze spoeddienst”

“Het is zeker geen overrompeling. Er komen wel een aantal mensen binnen door valpartijen want het is erg glad in de streek, maar dat valt wel goed mee. Natuurlijk is de druk op onze spoeddienst altijd erg hoog en die gewoonlijke spoedgevallen die we op andere dagen zonder ijzel zien, blijven nu ook binnenkomen. Die drukte stopt niet en met de gladheid komen er nu nog enkele zaken bij. Dat zorgt voor extra werk, maar het blijft momenteel doenbaar”, legt Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge in Kortrijk uit.

Goed voorbereid

“Natuurlijk zijn we als spoeddienst hier goed op voorbereid met verschillende actieplannen. In het geval dat er zich toch een massa mensen komen aanmelden door valpartijen of ongevallen door de gladheid, dan kunnen intern personeel verschuiven zodat er meer mensen beschikbaar zijn op de spoeddienst of nog extra personeel oproepen”, zegt David Falke, hoofdverpleegkundige op de spoeddienst van AZ Delta in Rumbeke.

“Vandaag zullen er wellicht nog wat mensen binnenkomen, die gisteren gevallen zijn en hun bezoek hebben uitgesteld”

“Wij zijn niet alleen goed voorbereid, maar we zien ook dat de mensen goed voorbereid zijn. Ze weten dat het glad is, er werd voldoende gewaarschuwd in de media, waardoor mensen voorzichtiger zijn. Moest de gladheid plots opduiken, dan zouden we een ander scenario krijgen met mogelijks wel een massale toeloop van patiënten op het spoed”, besluit Falke.

Momenteel valt de situatie dus goed mee. “Maar we verwachten toch dat er nog een aantal mensen zich vandaag bij ons zullen aanmelden met kwetsuren van valpartijen dergelijke”, stelt Ann Herman van de Sint-Jozefskliniek in Izegem. “Als mensen gisteren gevallen zijn, dan stellen ze soms een dag uit om tot bij ons te komen omdat ze willen afwachten of de situatie eventueel verbetert of niet. En als dat niet zo is, dan zouden die mensen vandaag wel eens bij ons kunnen komen aankloppen.”