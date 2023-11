Gespecialiseerde pediatrie en kinderrevalidatie bij BZIO start met eerste project

AZ Sint-Jan Brugge AV en BZIO slaan de handen ineen om gespecialiseerde pediatrische consultaties aan te bieden, als onderdeel van een strategische uitbreiding van hun revalidatieaanbod. Het kinderrevalidatieaanbod binnen BZIO werd “O-kids” gedoopt. Deze samenwerking zorgt ervoor dat BZIO binnen hun rehabilitatieprogramma’s nu ook ambulante kinderrevalidatie kan aanbieden, waarmee ze inspelen op de behoefte aan gespecialiseerde pediatrische zorg in de regio.

Het eerste concrete project binnen “O-kids” is het kinderobesitas traject genaamd ‘Op stap met Finn’. Dit programma is specifiek gericht op kinderen en jongeren van 6 tot 12 jaar die kampen met overgewicht. ‘Op stap met Finn’ zal deelnemers begeleiden in een traject op maat, met als doel de overgang naar een gezondere levensstijl.

“De rol van gespecialiseerde pediaters zoals bijvoorbeeld kinderendocrinoloog en diabetesexpert, Dr. Sylvia Depoorter, die bijdroeg aan de opstart van dit succesvolle kinderobesitastraject in AZ Sint-Jan Brugge, wordt enorm gewaardeerd”, aldus Nick Marlein, algemeen directeur BZIO. “De overige pediaters bieden een meerwaarde aan het globale revalidatieprogramma en zullen onder leiding van diensthoofd pediatrie Dr. Kate Sauer hun expertise inzetten voor de opvolging van kinderen en jongeren met een chronische aandoening of specialistische hulpvraag. We gaan ervan uit dat er vanuit de pediatrische consultaties gaandeweg vragen zullen komen voor ambulante revalidatietrajecten binnen BZIO”, zegt Marlein ook.

Het team bestaat uit negen pediaters met specialisaties op diverse terreinen zoals kinderlongziekten en allergie, kinderdiabetes en endocrinologie, slaapproblematiek, maagdarmproblemen, kinderneurologie, kindernefrologie en plaskliniek en kinderhematologie.

Vanaf 13 november kan je van maandag tot vrijdag terecht in BZIO, site Imbo (locatie zeedijk), voor ambulante consultaties.

BZIO en AZ Sint-Jan Brugge zullen samen verkennen welke andere vormen van kinderrevalidatie kunnen worden toegevoegd aan het aanbod van BZIO. Hierbij zal ook de samenwerking met zusterorganisatie Zeepreventorium en de ziekenhuisschool niet uit het oog verloren worden, waarmee de continuïteit van zorg en onderwijs voor deze jonge patiënten gewaarborgd blijft.