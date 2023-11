Bart Tommelein stelt vrijzinnigen (deels) gerust: alle kruisbeelden verwijderd uit nieuwe ziekenhuis AZ Oostende

Het is het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende menens met de neutraliteit. Dat is gebleken op een lezing van burgemeester Bart Tommelein in vrijzinnig centrum De Geuzetorre. “Oostende is een geuzenstad”, luidde het. Voorzitter Edgar Brunet: “We blijven waakzaam want er is nog veel onduidelijkheid.”

Zo’n passage van een politiek verantwoordelijke bij de vrijzinnige gemeenschap is niet nieuw. Vlak voor de fusie met Brugge (2009) gaf toenmalig OCMW-voorzitter Franky De Block ook een lezing in VLC De Geuzetorre. Kwestie van toch zeker de vrijzinnigen te informeren wat er met ‘hun’ ziekenhuis zou gebeuren.

Deze week was ook burgemeester Bart Tommelein als voorzitter van het fusieziekenhuis AZ Oostende te gast om meer duiding te geven bij de fusie met het katholieke AZ Damiaan. De lezing zou aanvankelijk doorgaan voor de fusiedatum (1/11), maar werd omwille van ziekte uitgesteld. Edgar Brunet (voorzitter VLC De Geuzetorre): “Het idee voor de lezing van de burgemeester dateert van begin dit jaar. Want de vrijzinnige gemeenschap zit met flink wat vragen over de moreel consulenten, de aanwezigheid van kruisbeelden, palliatieve zorg en euthanasie.”

Nood aan ziekenhuis

Tijdens zijn lezing schetste Bart Tommelein de nood aan een ziekenhuis voor 200.000 inwoners van de Middenkust, de tweedeverblijvers en de 750.000 dagtoeristen. Hij haalde er uitspraken bij een beleidsverantwoordelijke uit 2001 en 2007 die pleitte voor één Oostends ziekenhuis. Het ging om Franky De Block, die niet bij naam werd genoemd.

Uit de vraagstelling nadien bleek dat mensen met wat praktische vragen zaten en dat er wel steun is voor zo’n eengemaakt Oostends ziekenhuis. Een gewezen arts: “De beste mogelijke zorg voor de patiënt moet centraal staan en we moeten van deze fusie gebruik maken om tertiaire zorg naar hier te halen.” Bart Tommelein: “We hebben wel degelijk de ambitie om zorg naar Oostende te halen die hier nu nog niet is. Ik denk aan de radiotherapie. Het geldt ook omgekeerd. Nu werkte het AZ Damiaan samen met een Gents ziekenhuis voor cardiologie. Ik zou graag hebben dat dit met het Brugse ziekenhuis gebeurt. Hoe kleiner de afstand die mensen moet afleggen, hoe beter.”

Kruisbeelden

Tommelein herhaalde verschillende keren dat er nu een neutraal ziekenhuis is. “Er zijn geen privaat katholieke ziekenhuizen en geen openbare ziekenhuizen meer. Op het vlak van euthanasie of abortus zijn de afspraken verzekerd. We maken in de communicatie heel duidelijk dat er geen religieuze symbolen mogen zijn. En dat is ook in het ziekenhuis zo. De kruisbeelden werden er weggenomen. Sommigen hadden daar vragen bij, maar ik ben daar heel formeel in. Religie is een privézaak. Mensen moeten in het ziekenhuis bediend worden volgens hun eigen overtuiging en niet één bepaalde levensovertuiging. Het is logisch dat in een neutraal ziekenhuis geen plaats is voor religieuze symbolen. Onze samenleving is trouwens zeer divers geworden op het vlak van levensovertuiging. Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig en ik begrijp dat het voor velen belangrijk is dat de neutraliteit ook zichtbaar is in het ziekenhuis. De symbolen, zoals kruisbeelden, zijn niet meer aanwezig. Ze werden verwijderd.”

Tommelein kreeg heel wat inhoudelijke vragen en stond zijn mannetje: “De katholieke machtsbastions zijn de voorbije jaren flink afgebouwd. Als ik kijk naar Oostende dan is het Gemeenschapsonderwijs groter dan het Katholiek Onderwijs. Dit is een geuzenstad. Ik weet dat het leeft dat een katholiek ziekenhuis van 500 bedden groter is dan een openbaar ziekenhuis van 300 bedden. We volgen dat van heel nabij op. Nu is er sprake van één neutraal ziekenhuis.” Hij bekende: “We hebben zeer zwaar getild aan het feit dat de gynaecologen van Serruys niet op een correcte manier werden onthaald. Toen we het vernamen, was het spijtig genoeg te laat met als gevolg dat ze niet mee overstapten.”

Afwachten

Niettegenstaande Tommelein een sterke indruk maakte, is voorzitter Edgar Brunet van VLC De Geuzetorre toch voorzichtig. “Serruys was het ziekenhuis van de vrijzinnigen. Bij onze leden waren er dus veel vragen over die fusie. Rond euthanasie is er al veel wettelijk geregeld, maar je hebt nog altijd de dokters nodig. Het is nog altijd niet duidelijk of de dokters van het vroegere Damiaan bereid zijn zoals de dokters van het vroegere Serruys. Ook de zaak van de moreel lekenconsulenten is nog niet geregeld. In het Serruys was er iemand, maar toch ook in het nieuwe ziekenhuis zullen een aantal moreel lekenconsulenten moeten kunnen geraadpleegd worden. De mensen die in het neutrale ziekenhuis worden opgenomen zullen bij hun opname ook een formulier moeten krijgen waarop ze de keuze kunnen maken voor morele bijstand volgens hun geloofsovertuiging.”

Hij blijft duidelijk: “Op ethisch vlak zijn we niet gerustgesteld, maar we blijven het wel opvolgen. Ik hoor wel van de burgemeester dat hij er alles zal aan doen, dus ik geloof hem wel.” Over de kruisbeelden is voorzitter Brunet formeel: “Symbolen van een levensovertuiging horen niet thuis in een neutraal ziekenhuis. Ook ons fakkelsymbool niet, trouwens.”