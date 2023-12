Az groeninge introduceert baanbrekende AI-innovatie in de preventie van acute verwardheid na operatie

Az groeninge implementeert als eerste ziekenhuis in België de innovatieve AI-risicovoorspellingstool van PIPRA (Pre-Interventional Preventive Risk Assessment). De technologie helpt de vaak onderbelichte acute verwardheid (Post Operative Delirium – POD) bij oudere patiënten na een operatie voorkomen.

Az groeninge is het eerste ziekenhuis in België dat gebruik zal maken van PIPRA’s geavanceerde technologie die acute verwardheid na een chirurgische ingreep (POD) reeds pre-operatief kan voorspellen. POD is een stressvolle neurologische stoornis die zich uit in acute verwardheid, een veranderend bewustzijnsniveau en angst bij de patiënt. POD treft 23 procent van de patiënten ouder dan 60 jaar en treedt meestal op één tot drie dagen na de operatie. Het is daarmee in deze leeftijdsgroep de meest voorkomende postoperatieve complicatie en treft wereldwijd miljoenen patiënten.

“Postoperatieve acute verwardheid resulteert ook in een langere opnameduur, toegenomen werkbelasting bij de zorgverstrekkers en hogere ziekenhuiskosten” – Dr. Wouter De Corte

“Acute verwardheid na een operatie is een onderbelicht probleem maar heeft wel een grote impact. Zo veroorzaakt het ernstig psychologisch lijden bij de patiënt maar ook bij zijn of haar familie. Postoperatieve acute verwardheid resulteert ook in een langere opnameduur, toegenomen werkbelasting bij de zorgverstrekkers en hogere ziekenhuiskosten. Inzetten op preventie van acute verwardheid heeft dus onmiddellijk impact: het leidt tot betere patiëntenzorg, vermindert de werkbelasting bij de verpleegkundige en is door zijn kostenefficiëntie maatschappelijk relevant. Alhoewel veel preventieve maatregelen eenvoudig te nemen zijn, is de ziekenhuisbrede implementatie ervan een uitdaging”, zegt Dr. Wouter De Corte, staflid dienst anesthesie en lid van de az groeninge innovatiehub The Greenhouse die de samenwerking tussen az groeninge en PIPRA faciliteert.

PIPRA – het innovatieve bedrijf achter ’s werelds eerste op AI gebaseerde software op het vlak van delirium – heeft een technologie ontwikkeld voor de vroege detectie en preventie van POD. De baanbrekende tool combineert geavanceerde AI-technologie om zo tot een geautomatiseerde en nauwkeurige voorspelling te komen van het risico op een delirium.

“We zijn fier om als eerste ziekenhuis in België samen met PIPRA een AI-algoritme te implementeren dat ons toelaat acute verwardheid na heelkunde sneller te detecteren én zelfs te voorspellen. Op die manier kunnen we vroegtijdig maatregelen nemen om acute verwardheid te voorkomen of sneller te behandelen. Het algoritme is een onderdeel van een ziekenhuisbrede aanpak van acute verwardheid. De diensten anesthesie, intensieve zorgen, de chirurgishe verpleegafdelingen en de afdeling geriatrie zijn nauw bij dit project betrokken”, legt Dr. De Corte uit.

“In een volgende fase ontwikkelen we samen met PIPRA en het toonaangevende Johns Hopkinsinstituut uit de VS een nieuw algoritme dat acute verwardheid op intensieve zorgen kan voorspellen. Dit vergt een specifieke aanpak vermits het om kritiek zieke patiënten gaat. We hopen met deze decision supporttool het verschil te kunnen maken.”

“Door gebruik te maken van onze innovatieve, preparatieve risicobeoordelingssoftware, kunnen wij het aantal POD’s aanzienlijk verminderen” – John Klepper, CEO van PIPRA

John Klepper, CEO van PIPRA, is verheugd om samen te werken met het team van az groeninge. “Dit is een echte mijlpaal die de weg effent voor toekomstige partnerships in de Benelux. Samen willen wij de patiëntenzorg optimaliseren, postoperatieve complicaties minimaliseren en de algehele situatie van de patiënt verbeteren. We vinden het geweldig om met az groeninge te kunnen samenwerken binnen deze transformatie die de resultaten van de patiënt op de voorgrond plaatst. Door gebruik te maken van onze innovatieve, preparatieve risicobeoordelingssoftware, kunnen wij het aantal POD’s aanzienlijk verminderen. Onze patiëntgerichte aanpak sluit naadloos aan bij de missie van az groeninge om kwaliteitsvolle, veilige én warme zorg te bieden.”