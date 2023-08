WZC St.-Medard wil verenigingen betrekken bij dagelijkse werking: “Bouwen aan een gezellige plek”

Sinds begin deze zomer is Vera De Cock coördinator vrijwilligerswerking van het team Woon en Leven van het woonzorgcentrum Sint-Medard. “Ik sta onder andere mee in voor activiteiten en algemene dagelijkse levenstraining”, vertelt Vera. Naast het organiseren van de eerste kerstmarkt wil Vera de Heuvellandse verenigingen betrekken in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum.

De eerste kerstmarkt in woonzorgcentrum Sint-Medard vindt plaats op zondag 10 december van 14 tot 17 uur. “Op de kerstmarkt hopen we zoveel mogelijk aantrekkelijke dingen te kunnen aanbieden zoals wenskaarten, handtassen, kerstversiering, schilderijtjes, haarbanden of bloemstukjes. Dit dient uiteraard eerst gemaakt te worden voor we het kunnen verkopen. En dat is niet op 1, 2, 3 gedaan. Vandaar dat we nu reeds starten met de voorbereidingen. Het zijn namiddagen waarop we samen met bewoners aan de slag gaan om dit te verwezenlijken. Ieder volgens zijn eigen talenten”, duidt Vera deze eerste kerstmarkt, die daarvoor een beroep doet op haar kerstdames. “Het zijn toffe collega’s die meedenken en helpen bij het uitwerken van ideeën.” De opbrengst van de kerstmarkt zal gaan naar de algemene werking van Wonen en Leven.

Eenzaamheid

Naast het organiseren van de eerste kerstmarkt wil Vera De Cock ook de Heuvellandse verenigingen betrekken in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum.

“We stellen vast dat de drempel van een woonzorgcentrum nog steeds hoog is voor buitenstaanders. In mijn vorige job als psychotherapeut voor 60+ in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Largo ben ik zo vaak in contact gekomen met eenzaamheid. Mensen die met een beetje geluk éénmaal in de maand een bezoekje krijgen, maar vaak ook niet. Dat heeft in die mate indruk op me gemaakt dat het een doel voor mij is om hier iets aan te doen. Verschillende ouderen zijn lid of waren lid van een vereniging en door hun verblijf hier valt dat vaak weg. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat, hoe minder mensen sociaal contact hebben, aangezet worden tot beweging, cognitief minder uitgedaagd worden, dit zorgt voor een snellere achteruitgang op zowel fysiek als mentaal vlak. De kansen op depressie nemen enorm toe.”

Veel mogelijkheden

Alle Heuvellandse verenigingen worden alvast uitgenodigd naar een bijeenkomst op maandag 28 augustus waar vanaf 19 uur in de cafetaria Vera De Cock haar plannen uit de doeken zal doen. “Het leven stopt niet bij een opname in een woonzorgcentrum. Bewoners hebben vaak niet de mogelijkheid om naar buiten te treden. Laat ons dan buiten naar binnen brengen. Laat het dorpsleven deel uitmaken van onze werking. Het kan confronterend zijn, maar de realiteit is dat velen van ons hun laatste jaren zullen doorbrengen in het woonzorgcentrum. Laat ons daarom bouwen aan een gezellige plek waar we zelf willen wonen. Maar, dat kunnen we niet alleen bereiken. Hiervoor is samenwerking met de verschillende dorpen en verenigingen nodig. Dat hoeven geen grote dingen te zijn. Zo kan een vereniging in onze cafetaria een activiteit laten plaatsvinden waar bewoners kunnen aan deelnemen. Of een jeugdbeweging kan eens hier een activiteit geven waarbij er uitwisseling is tussen spelen vroeger en nu. Een wandelclub kan hier een stopplaats maken waarbij bewoners op de een of andere manier kunnen helpen. Voldoende mogelijkheden om samen te zorgen voor verbindingen tussen mensen.”

Meer informatie is te verkrijgen via het e-mailadres vrijwilligers@wzcheuvelland.be.