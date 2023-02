Anouk (21) uit Sint-Joris eervol tweede bij verkiezing ‘Nurse of the Year’

Anouk Vermeersch (21) uit Sint-Joris heeft de tweede plaats behaald tijdens de verkiezing ‘Nurse of the Year’. Care Talents bekroont met die verkiezing de beste verpleegkundige, zorgkundige en het beste zorgteam van België. Zorgverleners worden zo nog eens extra in de spotlight gezet en krijgen de aandacht en waardering die ze verdienen.

Anouk werkt intussen anderhalf jaar bij thuisverpleging De Westhoek. “Genomineerd worden doet deugd. Het geeft je het geloof dat je iets kan betekenen in deze wereld.”

Anouk woont nog bij haar ouders. Haar middelbaar deed ze in Annuntiata in Veurne. Daarna is ze gestart met een opleiding vroedkunde maar dat was niet haar ding. Als tussenoplossing volgde ze de volwassenenopleiding zorgkunde en deed ze stage in de thuisverpleging.

Zo heeft ze de zin gekregen om in de zorgsector te beginnen werken als zorgkundige. Het verschil met een verpleegkundige is dat een zorgkundige geen complexe wondzorg mag doen en bepaalde inspuitingen niet mag geven.

Genomineerd door bazin

“De nominatie is anoniem, maar ik kwam er snel achter dat ik werd genomineerd door mijn bazin Nathalie Samyn. Na de nominatieronde volgde de stemronde. Nadien moesten we voor een vakjury verschijnen waar er nog acht kandidaten uit iedere categorie overbleven”, legt Anouk uit.

“Ik vind het wel belangrijk dat er initiatieven zoals ‘Nurse of the Year’ bestaan. Plots kreeg ik het bericht dat ik genomineerd was. Het deed zoveel deugd om te horen dat mensen in je geloven en dat ook uiten. Daarna stemden mijn patiënten op mij omdat ze op die manier willen tonen dat ik mijn werk goed doe en dat ze content zijn. Het is zo belangrijk dat je bevestiging krijgt dat je je werk goed doet, maar ook voor de groep waarbij je werkt. Het is mooie reclame voor thuisverpleging De Westhoek.”

“Dankzij de nominatie ben ik nog een stuk meer opengebloeid, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak”

Anouk is een jonge zorgkundige met een groot hart voor ouderen. Verpleging is een mooi beroep maar het wordt mentaal en fysiek zwaar onderschat. “Gelukkig krijg je veel dankbaarheid terug van je patiënten. Je wordt echt wel graag gezien. Wat ik ook belangrijk vind, en dat heb ik ook gezegd aan de jury, is dat onze verpleegkundigen tijd maken voor de patiënten en het beste van zichzelf geven om hen goed te verzorgen.”

Anouk wil de ouderenzorg dan ook even in de kijker zetten. “Mijn patiënten zijn meestal ouderen die vaak te kampen hebben met eenzaamheid. Voor hen zijn er mogelijkheden via familiehulp of thuisoppas. De verpleegsters van de thuiszorg doen er dan ook alles aan om voor de eenzamen een oplossing te vinden.”

Drijfveer

Anouk verzorgt dagelijks zo’n 20 patiënten. Tijdens de zomermaanden en in de vakantieperiodes loopt dat aantal op door de aanwezigheid van tweedeverblijvers en toeristen. “De band met de collega’s is een grote drijfveer om er iedere dag te staan maar ook een nominatie maakt een wereld van verschil. Dankzij de nominatie ben ik nog een stuk meer opengebloeid, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak”, klinkt het.