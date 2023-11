Rode Kruis organiseert grote en gezamenlijke oefendag: “Zwevezele leeft en verbindt”

Er vond onlangs een grootschalige oefendag plaats voor verschillende Rode Kruis-afdelingen. Dit jaar was het Rode Kruis Zwevezele de initiatiefnemer van het event. “Sinds enkele jaren werken de afdelingen van Brugge, Beernem, Oostkamp en Zwevezele samen rond de bijscholing van vrijwilligers, maar ook voor de ondersteuning van preventieve hulpacties”, vertelt Michiel Decloedt van het Rode Kruis Zwevezele.

“Om onze vrijwilligers up-to-date te houden organiseren we voor de tweede maal een oefendag”, aldus Michiel Decloedt. “Met dit event brengen we de vrijwilligers samen om verschillende theoretische en praktische onderwerpen van naderbij te bekijken. We gaan bijvoorbeeld specifiek in op de sociale kant van onze hulpverlening en hoe we onze slachtoffers op een systematische manier kunnen benaderen. Met onze afdelingen helpen wij ook bij grote calamiteiten waarvoor we onze brancardage techniek proberen op punt te houden, en ook het snel opzetten van onze beschikbare tenten is een belangrijke vaardigheid.”

simulaties

De oefendag was opnieuw een groot succes. Een 60-tal mensen schreven zich in. “Tijdens de oefendag kon je heel wat mensen in hulpdienstkledij en hulpdienstvoertuigen spotten rond het Damberd, het Koetsenhuis en het Sportpark”, vult voorzitter van de afdeling Marijke Dedecker nog aan. “Zes simulaties toonden verschillende soorten verwondingen en vijf lesgevers met elk een eigen specialisatie, deelden hun ervaringen. Naast het oefenen was er ook ruimte om gezellig na te praten en elkaar beter te leren kennen bij het middag- en avondeten. Voor de vele vrijwilligers werd het alvast een heel leerrijke en toffe dag onder collega’s. Deze dag werd zeer enthousiast onthaald door de deelnemers en is zeker voor herhaling vatbaar.”

dankwoord

Burgemeester van Wingene Lieven Huys (CD&V) bracht een bezoekje aan de oefendag en sprak de deelnemers toe. “Als je iets ziet zoals vandaag, een grote oefendag die onze afdeling van het Rode Kruis in elkaar steekt, dan zie je dat Zwevezele leeft. Het is dan ook een heel leerzaam event. Doe zo verder, want zonder een goed draaiende Rode Kruis- afdeling lukt het niet. We hebben jullie broodnodig. Vanuit de gemeente komt dan ook een welgemeend woordje van dank.”