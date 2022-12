Eén bevalling, twéé kerstekindjes in Torhout: “Het mooiste kerstcadeau”

Slechts één bevalling op zondag 25 december op de campus Rembert van het AZ Delta in Torhout. Maar toch twéé kerstekindjes. Een tweeling dus, een identieke dan nog.

De eeneiige tweeling bestaat uit eerstgeborene Emilie en haar zusje Jade. De meisjes zijn de eerste twee kindjes van Meagan Lambrecht en Gianni Desplancke uit de Handzamestraat in Kortemark. Ze werden op Kerstmis in de vroege morgen geboren, respectievelijk om 0.39 en 0.46 uur. Emilie woog 2,100 kg en mat 43,3 cm en Jade precies 2 kg en 43,4 cm. Beide ouders werken in het voedingsbedrijf Poco Loco in Roeselare.

Voorgevoel

“De bevalling onder de leiding van gynaecologe Tineke De Sutter is heel vlot verlopen”, glundert mama Meagan. “We wisten uiteraard vooraf dat het om een tweeling ging. Ik had trouwens vanaf het prille begin van de zwangerschap het voorgevoel dat er twee baby’s zouden zijn. Dat de tweeling eeneiig is, maakt dat we nu al moeite hebben om de kindjes uit elkaar te houden. Maar geen zorgen daarover, we zijn dolgelukkig. Een mooier kerstcadeau was niet mogelijk.”