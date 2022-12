14 kerstekindjes geboren in West-Vlaamse ziekenhuizen

Op 25 december zagen maar liefst 14 baby’s het levenslicht in onze West-Vlaamse ziekenhuizen. In 5 ziekenhuizen bleef het erg rustig en werden er geen kerstekindjes geboren.

Kust en regio Brugge

Zondag 25 december werd er op elke campus van het AZ Sint-Jan een kerstekindje geboren. In campus Sint-Jan in Brugge kwam Maria Mekkaoui op de wereld bij mama Oumaima Qouiyd en papa Hicham Mekkaoui. Op de campus in Oostende zag het jongetje Enzinthaye Yanpai het levenslicht bij mama Dolmakyi Zhuomeji en papa Sigme Yanpai.

Ook nog in Oostende werd Eray geboren, het tweede kindje van mama nuray Fikretova en papa Norhan Mehmedov in AZ Damiaan. En aan de Oostkust zag Theo Van Reybroeck van mama Kimberly Temmerman en papa Kurt Van Reybroeck in AZ Zeno in Knokke-Heist het levenslicht.

Westhoek

In de Westhoek werden er twee kindjes geboren op Kerstdag in het Jan Ypermanziekenhuis. Papa Gregory Cheroutre en Julie Van Eecke uit Woesten verwelkomden er Olivia. Twintig minuten later werden Justin Hoflack en Aurélie Sechet uit Komen trotse ouders van hun dochtertje Zenaya. “We waren op kerstavond met het gezin op de afdeling pediatrie, omdat mijn dochter Alézia er behandeld werd voor griep en een longontsteking. Ik bleef er slapen en toen brak mijn water. Normaal was Zenaya uitgerekend voor 20 januari”, vertelt de kersverse mama.

Midden-West-Vlaanderen

Op de campus Rumbeke van het AZ Delta zagen de jongetjes Mats en Sanad het levenslicht. Mats is de zoon van Isaura Dedrijvere en Sebastiaan Pervoot uit Houthulst. Sanad is het tweede kindje voor mama Islam Almalfouh en papa Ahmad Jaser uit Roeselare. In de campus van Torhout kwamen er ook twee kerstekindjes op de wereld met slechts een bevalling. Want daar werden Meagan Lambrecht en Gianni Desplancke uit Kortemark de trotse ouders van Emilie en Jade.

Zuid-West-Vlaanderen

In Zuid-West-Vlaanderen werden er in totaal vier kerstekindjes geboren, twee bij AZ Groeninge in Kortrijk en twee bij het Onze-Lieve-Vrouwe Lourdesziekenhuis in Waregem.