Kerstekindje Mats geboren in AZ Delta in Rumbeke

In AZ Delta in Rumbeke werd op 25 december om 9.40 uur een kerstekindje geboren: Mats (51 cm ; 3,710kg) is de zoon van Isaura Dedrijvere (36) en Sebastiaan Pervoot (40), zus en broer zijn Alyssa (13) en Fabian (12). Het gezin woont in Houthulst.

Mats was uitgerekend voor 6 januari. Het gezin wilde daarom nog kerstavond op restaurant vieren met familie, maar daar goed en wel toegekomen is het water van Isaura gebroken. De avond kreeg zo plots een totaal andere wending. Het gezin is dolblij om Mats te mogen verwelkomen.