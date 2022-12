Kerstekindje Maria voor AZ Sint-Jan Brugge

In het AZ Sint-Jan Brugge is er een kerstekindje geboren: Maria Mekkaoui.

In campus Sint-Jan in Brugge zag de 3,480 kilo wegende Maria Mekkaoui op 25 december om 6.15 uur het levenslicht. Het meisje is het derde kindje in het gezin van mama Oumaima Qouiyd en papa Hicham Mekkaoui. Of de voornaam Maria doelbewust gekozen werd wegens Kerstmis, weten we niet. De ouders staan liever niet in volle aandacht.