Yanpai en Eray zijn de kerstekindjes in Oostende

Er zijn twee kerstekindjes geboren in Oostende, allebei jongens. Om 20.40 uur is de kleine Yanpai Tenzinthaye geboren in het Oostendse Henri Serruysziekenhuis. Even later was het de beurt aan Eray in AZ Damiaan.

De kleine Yanpai werd geboren in het Henri Serruysziekenhuis en kwam met een geboortegewicht van 3,720 kilogram en een lengte van 50,5 centimeter ter wereld. Yanpai is ondertussen het derde kindje van de ouders die liever hun naam niet gepubliceerd zien. “Enzinthaye was uitgerekend voor 27 december, maar ook onze eerste twee kinderen werden twee dagen te vroeg geboren. De familie had er dus rekening mee gehouden dat het mogelijk was om op kerstdag te bevallen.”

“Enzinthayes zusje had een kerstoutfit gekocht voor haar nieuwe broertje”, aldus de mama. “Het is toch wel speciaal dat mijn baby op 25 december geboren werd, hoewel we in onze familie Kerstmis niet actief vieren.”

Eray is het zoontje van Nuray Fikretova en Norhan Mehmedov. © PETER MAENHOUDT

In de materniteit van AZ Damiaan zag op kerstdag Eray het levenslicht. Het jongetje werd om 21 uur geboren. Mama Nuray Fikretova en papa Norhan Mehmedov zijn blij met hun tweede kindje. Eray woog 3,870 kg. Zijn bedje staat klaar in de Stad aan Zee. (JRO/SVK)