Missiewerking Oostende viert 75ste verjaardag

De missiewerking in Oostende bestaat 75 jaar. Die mijlpaal werd zondagnamiddag uitgebreid in de kijker gezet op het jaarlijks Missiefeest met onder meer een multiculturele viering in de Sint-Janskerk, voorgegaan door monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge.

Het jaarlijkse Ontmoetings- en Zendingsfeest, bekend als het Missiefeest voor alle missionarissen, missiezusters, priesters en leken in zending, ontwikkelingshelpers en missiekernen van West-Vlaanderen, kreeg dit jaar een duidelijk Oostends tintje. De missiewerking in de Stad aan Zee bestaat namelijk 75 jaar.

“En die mijlpaal wilden we uiteraard vieren”, zegt Johan Vandenabeele van de organisatie. “Het bisdom in Brugge is op uitnodiging van de Missiewerking Sint-Jan meteen op de Oostendse viskar gesprongen, waardoor het jaarlijks Missiefeest bij ons en meer bepaald op Sint-Jan plaatsvindt.”

In 1947 verscheen, onder impuls van priester Karel Martens, voor het eerst het Sint-Pietersmissieblad. Dat was meteen de start van een vernieuwde missiewerking in Oostende. Het tijdschrift en zijn latere opvolger ‘Branding’ wilden vooral de contacten van de Oostendse missionarissen en missiezusters en hun thuisfront levendig houden”, vertelt Johan Vandenabeele.

Naaikringen

“75 jaar later kan er teruggekeken worden op een rijk missieleven in Oostende. Er werden filmvertoningen en voordrachten georganiseerd, meestal van missionarissen die even op vakantie waren in hun thuisstad, met telkens vele honderden aanwezigen. Op de parochies ontstonden missienaaikringen waar ijverige dames breiden en naaiden voor de missies dat het een lieve lust was.”

“Die naaikringen evolueerden in latere tijden tot echte missiekringen, die mosselfestijnen, kaasavonden, rommelmarkten, tombola’s en noem maar op organiseerden, waarvan de opbrengst onverminderd ging naar projecten van pater of zuster missionaris in een van die ‘verre landen’. Maar die kringen van vrijwilligers – ze waren met vele honderden in al die jaren – wilden ook meer dan alleen maar geld in het laatje brengen.”

“Zij wilden vooral ook de mensen hier ervan bewust maken dat de wereld ons dorp is en dat contacten met de ‘overkant’ ook ons leven boeiend en rijker maakt”, besluit Johan Vandenabeele.

Monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge, ging voor in een multiculturele viering om 15.00 uur in de Sint-Janskerk aan de Elisabethlaan , in concelebratie met missionarissen en Oostendse priesters. Het Oostendse multiculturele koor Matondo, een Filipijns koor en een Oostends gelegenheidskoor onder leiding van koster-organist Jean-Pierre Hautekiet luisterden de viering op.

(DVL)