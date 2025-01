Franky (53) is de Krak van Harelbeke: “De Zwoppers houden Stasegem proper en net”

Franky Vandooren (53) is een vrijwilliger met een groot hart en passie voor zijn gemeenschap en de mensen. Hij organiseert, stimuleert en begeleidt tal van projecten en organisaties in Stasegem.

Franky Vandooren PRIVÉ Franky Vandooren (53) is op 1 juni 2024 getrouwd met Cindy Defoort (48). Hij is papa van Joran en Jaëlle en is pluspapa van Erin. Franky en Cindy wonen in Stasegem. LOOPBAAN Hij genoot lager en middelbaar aan het toenmalige RMS, de Rijksmiddelbare School op de Arendswijk in Harelbeke. Franky werkt als bediende/magazijnier bij Ranson in Stasegem, eeninternationale distributeur en producent van ingrediënten en producten voor de voedingsindustrie. VRIJE TIJD Bijna al zijn vrije tijd gaat naar initiatieven die hij zelf opzet of opgezet heeft. Hij helpt ook als vrijwilliger bij meerdere verenigingen.

Franky Vandooren (53) is een actieve kracht binnen Mooimakers Stasegem, een groep die regelmatig zwerfvuil en sluikstort opruimt in de wijken. Hij is samen met Frank Vervaeke van Stasegem LOOPT! de initiatiefnemer van De Zwoppers. Dat zijn een 60-tal vrijwilligers die in het dorp vuil ophalen. “Ik heb het overgenomen toen Frank verhuisde.”

Franky is peter van de glasbollen in de wijk Hermitage in Stasegem. Hij organiseert er twee keer per jaar wijkfeesten en is als vrijwilliger altijd bereid om bij te springen op lokale evenementen of bij mensen. Franky was ook zes jaar lang afgevaardigde en verzorger bij een jeugdvoetbalploeg van KOG Stasegem en liep een marathon voor het Kinderkankerfonds, die 3.680 euro opbracht. Een bezige bij dus die overal helpt en steunt waar nodig. “Mijn bereidheid om veel te doen om mensen te helpen ontstond jaren geleden toen mijn 8-jarige dochter een tijdje in het UZ Gent opgenomen werd. Ze is er doorgekomen en ik besliste toen iets te doen uit dankbaarheid. Ik heb toen een marathon gelopen voor het Kinderkankerfonds, zonder enige training of voorbereiding. Mijn goede vriend Kristof Vandevoorde van de sportgroep De Gavertrimmers heeft mij het hele traject begeleid. De beterschap van mijn dochter en de opbrengst van 3.680 euro van de marathon was de insteek om meer goede dingen te organiseren en zelf mensen te helpen waar nodig”, aldus een openhartige Franky.

Glasbollen

Het proberen iedereen te helpen kreeg Franky mee van zijn papa. “We zijn op de wijk Hermitage komen wonen en we hielpen met een wijkfeest. Later had ik het idee het wijkfeest een beetje nieuw leven in te blazen: het was een beetje verwaterd door de jaren heen.”

“Intussen is dat gelukt met jongere bewoners van de wijk die ook meedoen, nu geven we al vier jaar twee keer per jaar een wijkfeest (lacht), in de zomer en de winter. Zelf heb ik veel materiaal zoals tenten, tafels en stoelen en barbecue. Iedereen van de buurt mag die tijdens het jaar gebruiken.”

Intussen bleef Franky helpen, inspringen en steunen waar hij kon. “Zes jaar lang heb ik als vrijwilliger de jeugd van voetbalploeg KOG Stasegem begeleid. Het leuke was dat ik elk jaar met dezelfde ploeg spelertjes, trainers en afgevaardigden kon samenwerken.” Een ander onderwerp waar Franky bij betrokken was, zijn de glasbollen in Stasegem. “Deze zijn er om het sluikstorten tegen te gaan”, verduidelijkt Franky, die gevraagd werd peter te worden van die glasbollen. “Wat ik met plezier gedaan heb.”

Drukke agenda

Heeft hij dan nog vrije tijd over voor zichzelf? “We zijn goed georganiseerd, mijn vrouw steunt me in alles en we plegen overleg. Het is soms een beetje leven volgens de dagorde in de agenda maar het lukt wel (lacht). We maken al eens een reisje -onder meer naar Canada- of een uitstap. En als we thuis zijn kook ik altijd, ik hou van het plezier zelf te koken.” Franky houdt ook van kunst. “Onze overbuur Rik Vanovenacker is een beeldhouwer. Ik ga daar graag eens langs om een praatje te maken over zijn werken.”