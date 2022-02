Fotokring Gamma biedt virtuele tentoonstelling aan: “Beetje ontspanning in gespannen tijden”

Onder de noemer ‘A virtual Photo tour 2022’ nodigt Fotokring Gamma Tielt de mensen uit om te genieten van beeld in combinatie met prachtige muziek. Voorzitter Luk Van Biesbrouck ziet zich genoodzaakt om de activiteiten tot strikt een minimum te herleiden en kiest opnieuw voor de digitale weg.

“Het is nu de derde keer dat we een virtuele tour of tentoonstelling organiseren en we blijven felicitaties krijgen voor de mooie foto’s en de keuze van de muziek. Op die manier blijven we in de gedachten van de mensen en kunnen we hen een kwartiertje ontspanning bieden in een tijd waar alle zenuwen gespannen staan”, vertelt Luk Van Biesbrouck.

De editie is niet aan zijn proefstuk toe. “Het idee is eigenlijk ontstaan doordat we als fotokring geen vergaderingen of tentoonstellingen konden laten doorgaan. Dan is bij mij een lamp gaan branden en heb ik dat idee in de groep laten rondgaan. Iedereen wilde zijn steentje bijdragen en ik kreeg massaal foto’s door.” Om dan tot dergelijk resultaat te komen, zijn er vele uren aan voorbijgegaan. “Uren en nachten heb ik zitten monteren om die eerste virtuele tour tot een goed einde te brengen. De virtuele tour 2022 verliep wel vlotter, maar toch was er wat stress. Die stress vervaagde als bleek dat we van heinde en verre positieve reacties kregen.”

Deze virtuele tour zorgt voor een boost bij de leden om het steeds beter te doen

De virtuele tour toont Fotokring Gamma in al zijn aspecten. “Eigen aan onze fotokring is de veelzijdigheid. Er is altijd wel een foto die je aanspreekt en we geven graag een woordje uitleg hoe die tot stand gekomen is, want de ene foto is de andere niet. Het moet ontspanning zijn en dat niet alleen voor onze toeschouwers, maar ook voor onze fotografen.”

Naast de virtuele tour hoopt Luk op veel activiteiten in 2022. “We zijn het nieuwe jaar gestart met een annulatie van onze eerste vergadering, maar we hopen dat die in februari wel kan doorgaan zoals voorzien. Plannen maken blijft moeilijk, maar we hopen dat TEF2022 kan doorgaan, zodat we onze tentoonstelling kunnen organiseren in het dienstencentrum. We denken ook aan een foto-uitstap richting Brussel, die al twee keer werd uitgesteld.”

Plat op de buik

De Fotokring is een gevestigde waarde. “We bestaan ondertussen 36 jaar en op dit moment zijn er 24 actieve leden. Een vereniging bijeenhouden in dergelijke periode is best moeilijk. Natuurlijk hebben we leden verloren, daar moeten we niet flauw over doen. Echter doe ik als voorzitter mijn uiterste best om de boel bij elkaar te houden. Het succes van deze virtuele tour zorgt voor een boost bij de leden om het steeds beter te doen.”

Tijdens corona ging de Belg massaal aan het wandelen, eigenlijk de ideale gelegenheid om prachtig kiekjes te schieten. “Tijdens het wandelen met mijn vrouw en de hond probeer ik af en toe wat foto’s te nemen, maar als je echt gaat voor het betere werk doe je dat best alleen. Fotografen zijn op vlak van kaderage en belichting niet snel tevreden en dat kan dus best even duren voor we op de knop drukken. Voor een mooie foto moet je soms eens door de knieën of plat op de buik”, lacht Luk. (KeMa)

Bekijk hier ‘A virtual Photo tour 2022’ van Fotokring Gamma.