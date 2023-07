Familiedag op zondag op 63ste Kriekefeesten

Van 4 tot en met 6 augustus vinden de 63ste Kriekefeesten plaats op het feestterrein ter hoogte van de Kweekstraat 76.

Op vrijdagavond is er een eucharistieviering en groentenkaarting. Op zaterdag is er een vinkenzetting, een Farm Run en de bekende Kriekebarbecue. De familiedag op zondag start om 10 uur, met een kinderdorp met circus en springkastelen. Vanaf 14 uur is er een landelijke en ambachtenmarkt. Verder is er een schietlapschieting en eiergooien. Het WK wielrennen wordt live op een groot scherm geprojecteerd.

Er is ook een optreden van het Blaasorkest Alpenroos, een ballonvaart en DJ Fax speelt in de tent. De toegang is gratis. Vooraan op de foto: Stefan Vanlokeren, Brecht Defreyne, Reinald Bruneel, Martijn D’hoop, Tom Behaeghe en Dieter Vanryckeghem. Achteraan: Filip Desseyn, Chris Kesteloot, Jan Defreyne, Philippe Lecluyse, Ronny Valcke, Robert Viaene, Jean-Pierre De Clercq en Eric D’hoop. (PADI/foto FODI)

jp.declercq@telenet.be; stijn.vanneste@yahoo.com