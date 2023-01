Familie Olivier Vandecasteele eist excuses van Theo Francken na uithaal op Twitter

De familie en vrienden van Olivier Vandecasteele, de West-Vlaming die al sinds 24 februari door Iran wordt vastgehouden in een isoleercel, reageren onthutst en kwaad op een tweet van Theo Francken (N-VA). Zondag berichtte Francken dat Vandecasteele ondanks een expliciet en individueel negatief reisadvies naar Iran is vertrokken, maar dat klopt volgens hen helemaal niet. “Er was geen sprake van een negatief reisadvies. Het enige wat werd meegegeven, was dat mensen alert moesten zijn”, zegt Olivier Van Steirtegem, een van de beste vrienden van Olivier Vandecasteele. Francken blijft achter zijn standpunt staan.

De familie en vrienden van Olivier Vandecasteele zijn erg aangedaan door de tweet, die Theo Francken zondag de wereld instuurde. “Met alle respect voor betrokkene en familie, maar men vergeet precies altijd dat hij 1/ niet meer voor ngo werkte, 2/ owv prive-redenen (verkoop appartement) en 3/ tegen héél expliciet en individueel(!) negatief reisadvies in naar Iran gereisd is”, valt er te lezen. (lees verder onder de tweet)

Met alle respect voor betrokkene en familie, maar men vergeet precies altijd dat hij 1/ niet meer voor ngo werkte, 2/ owv prive-redenen (verkoop appartement) en 3/ tegen héél expliciet en individueel(!) negatief reisadvies in naar Iran gereisd is. — Theo Francken MP (@FranckenTheo) January 8, 2023



Cynische argumenten

“De punten, die Theo Francken aanhaalt, zijn cynische argumenten. Er was op dat moment geen sprake van een negatief reisadvies. Olivier kreeg gewoon de boodschap dat hij aandachtig moest zijn in Iran, net zoals toeristen, die toen op reis gingen naar daar. Door nu te zeggen dat hij een negatief advies in de wind sloeg, is de schuld bij hem leggen”, vertelt Olivier Van Steirtegem, een van de beste vrienden van Vandecasteele.

“Meneer Francken doet alsof het Olivier zijn schuld is dat hij naar Iran moest reizen. Maar humanitaire medewerkers werken nu eenmaal niet in Monaco of Zwitserland, waar het rozengeur en maneschijn is. Humanitaire organisaties zetten zich in voor landen, die in moeilijke situaties zitten, zoals Congo, Afghanistan, Jemen én Iran. Als Francken vindt dat het de schuld is van Olivier zelf, dan zou je vanuit die denkwijze ook kunnen zeggen dat iedere toerist die in 2022 naar Iran ging een even zware straf verdient als Olivier zelf.”

“Wie is hier het slachtoffer? Meneer Francken en zijn partij of Olivier en zijn familie?”

“Olivier werkte inderdaad in februari 2022 niet meer voor een ngo-organisatie, omdat hij in juni 2021 beslist had om het na 15 jaar wat rustiger aan te doen en zelf een bedrijfje te starten in België. Maar hij heeft wel zes jaar in Iran gewoond en geholpen bij de opvang van miljoenen Afghaanse vluchtelingen”, gaat Van Steirtegem verder. “Hij ging alleen naar Iran, omdat hij enkele zaken voor de verkoop van zijn appartement met de bank moest afhandelen, en met de Iraanse bank kon dat gewoon niet vanuit België.”

“Theo Francken haalt hier uit naar Olivier, maar wie is hier het slachtoffer? Niet hijzelf, maar Olivier en zijn familie. Francken zoekt liever allerlei excuses waarom België niets zou moeten doen. Ik ben blij dat hij niet in onze regering zit, want hij steunt de inwoners duidelijk niet. Hij reageerde ook opgelucht toen het overleveringsverdrag met Iran door het Grondwettelijk Hof geschrapt werd. Dit gedrag is voor ons onaanvaardbaar en we verwachten excuses!”

Francken blijft achter standpunt staan

Ondanks de reactie van de familie Vandecasteele blijft politicus Theo Francken achter zijn standpunt staan. “De Belgische regering moet hem zeker proberen vrij te krijgen. Maar het hele debat verdient meer nuance. Ik begrijp de druk, stress en slapeloze nachten, maar laten we het correct houden. Dat zijn familie nu zwaar uithaalt naar onze partij en ons in één naam noemt met de Iraanse moedjahedin, de terroristische Iraanse verzetsbeweging, die het bewind in Iran omver wil werpen, dat is beneden alle peil. Ik blijf achter mijn standpunt staan.”

Zwaar voor familie en Olivier

Voor de familie en vrienden van Olivier Vandecasteele was het de afgelopen maanden erg zwaar. “Ik probeer rationeel te blijven, maar de familie is er kapot van. Als een moeder halfweg december te weten komt dat haar zoon veroordeeld is tot 28 jaar cel en nu zelfs 40 jaar celstraf én 74 zweepslagen en dat er geen oplossing in zicht is, dan is dat een harde klap om te verwerken. Zeker als politici zoals Theo Francken dan nog eens uithalen naar Olivier”, zegt Van Steirtegem.

“In de bijna elf maanden, dat Olivier in isolatie wordt vastgehouden heeft hij welgeteld twee seconden per dag met iemand kunnen praten”

“Maar ook voor Olivier zelf wordt het ondraaglijk. Hij zit bijna elf maanden in isolatie en heeft een zware depressie. De Belgische ambassade probeert van alles te doen, maar ze kunnen hem slechts om de acht weken bezoeken en dan is het nog maar voor een heel beperkte tijd. In al die tijd dat Olivier daar al in isolatie wordt vastgehouden, heeft hij als je het omrekent twee seconden per dag met iemand kunnen praten.”

Wellicht houdt Iran Olivier vast om hem te kunnen uitwisselen met de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 20 jaar. “We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er toch een verdrag goedgekeurd wordt. Als het tussen andere landen, zoals Italië en Iran bijvoorbeeld wel kan, waarom kan België het dan niet? Het is belangrijk dat iedereen begrijpt hoe gruwelijk de situatie is en de petities, die al meer dan 59.000 en 20.000 keer getekend werden, bieden wel degelijk steun”, besluit Van Steirtegem.